Дональд Трамп решил надавить на экономику

Новые санкции США против Тегерана только усилят враждебность иранцев. Об этом заявил глава МИД Республики Аббас Аракчи. До этого Дональд Трамп сообщил о начале «экономической войны и изоляции беспрецедентного масштаба». Причиной он назвал отказ Тегерана заключить сделку с Вашингтоном. Теперь США угрожают последствиями не только Ирану, но и третьим странам, их банкам и другим компаниям — даже аэропортам, которые будут помогать Исламской Республике обходить ограничения. Однако экономисты сомневаются, что новые санкции смогут оказать достаточное давление на Тегеран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jacquelyn Martin / AP Фото: Jacquelyn Martin / AP

Так чего тогда добивается Белый дом? На этот вопрос “Ъ FM” ответил эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов:

«Анализируя иранскую стратегию Дональда Трампа, необходимо помнить, что он все-таки скорее тактик, нежели стратег. Безусловно, у него сейчас нет какой-то долгосрочной стратегии поэтапного давления на Иран, которая должна привести к понятным и достижимым целям. Президент США понял, что не может представить поражение, которое потерпел в войне с Ираном, победой. А это нужно называть поражением, поскольку ни одна из поставленных целей достигнута не была. Поэтому сейчас Трамп переходит к стратегии давления. Можно было бы назвать это долгосрочной стратегией, но как только у него появится возможность зафиксировать более выгодный для США статус, он этой возможностью воспользуется. У него есть желание как-то эту историю завершить, но ему нужно хотя бы что-то предъявить.

Он попробует давить на Иран и посмотрит, что из этого получится. И вот это "посмотрим, что получится" и есть его долгосрочная стратегия.

Иногда американцам что-то удается. И сообщения о тайном проходе в Ормузском проливе вполне выглядят правдоподобно и реалистично. Похоже, сейчас такой коридор действительно существует. Завтра, например, иранцы смогут каким-то образом его перекрыть. Тогда Дональд Трамп будет искать новые подходы. Но ошибочно было бы думать, что у него есть какая-то долгосрочная поэтапная стратегия, которую он последовательно реализует. Дональд Трамп — политический оппортунист. Он видит, что складывается какая-то возможность, и пытается ей воспользоваться, а не идет к цели долгими поэтапными шагами».

О некоем «тайном проходе», который американские военные уже два месяца поддерживают в Ормузском проливе вдоль побережья Омана, пишет Axios. Каждую ночь через него якобы проводят примерно 15-20 танкеров. Таким образом в сутки вывозится около 10 млн баррелей нефти — почти половина довоенного объема. Про еще один тайный маршрут рассказывает The Telegraph. По данным газеты, Россия якобы создала альтернативный путь снабжения Ирана через Каспийское море. Это позволяет обходить американские силы в Персидском заливе. В перспективе путь через Каспий может быть частью более крупного коридора Север—Юг, который связывает Россию, Азербайджан и Иран, а также Индию, минуя морские маршруты под контролем Запада. Впрочем, ни один из этих проходов не сможет обеспечить нормальные объемы поставок, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков:

«После срыва договоренностей по меморандуму американцы сделали ставку на план Б: создать южный маршрут у берегов Омана и одновременно наносить удары по прибрежной военной инфраструктуре Ирана, чтобы он не мог отслеживать движение и атаковать танкеры. Но первые дни показали, что в проливе по-прежнему много мин, а Иран сохраняет возможность атаковать суда. Страховые компании не готовы страховать такие танкеры. Западные СМИ пишут, что США якобы создали теневой флот, использующий либо незападные страховки, либо вообще работающий без страховки. Я думаю, таких танкеров значительно меньше, чем нам пытаются представить, и у Ирана по-прежнему есть возможности для атак. Поэтому полноценного трафика через Ормузский пролив пока нет.

Каспий никто не перекрывал, поэтому теоретически Иран мог бы вывозить через него нефть. Но сложно представить, что Россия сможет принять и отправить большой объем судов: это дорого, а наши экспортные терминалы и так работают близко к максимуму. Поэтому вряд ли можно говорить о каком-то значительном нефтяном трафике через Каспий. При этом торговлю между Россией и Ираном действительно имеет смысл скрывать, и во многом она уже идет непублично, в том числе в национальных валютах, поэтому западному санкционному контролю ее сложнее отслеживать.

И Россия, и Иран уже находятся под санкциями, поэтому ожидать, что Москва откажется от торговли с Тегераном из-за угроз США, вряд ли стоит».

За последнюю неделю котировки на нефть Брент выросли почти на 8% — и сегодня превышают $94 за баррель. Впрочем, аналитики считают, что цены могли бы расти еще быстрее. И именно дополнительные поставки через тайный проход в Ормузе помогают сдерживать повышение. В иранском ЦБ, тем временем, объявили о почти полной остановке экспорта нефти. При этом власти заверяют, что валютных резервов достаточно, а дефицита продуктов и лекарств в стране нет.

Ульяна Горелова