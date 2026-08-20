Мишустин заявил о сохранении положительной динамики в экономике вопреки вызовам

Правительство России смогло сохранить положительную динамику в экономике, несмотря на «серьезные внешние вызовы», заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, об этом свидетельствует и прирост валового внутреннего продукта: Росстат оценивал годовой рост показателя во втором квартале в 1,3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Для укрепления роста экономики необходимо запустить новый инвестиционный цикл, дать бизнесу дополнительные возможности для вложений в промышленность, сельское хозяйство, сектор услуг и жилищного строительства»,— сказал господин Мишустин на заседании правительства. Инвестировать, уточнил он, нужно прежде всего в проекты, которые ориентированы на внутренний спрос, развитие технологий и платформенной экономики.

Еще одним фактором растущей экономики премьер назвал модернизацию инфраструктуры: развитие электроэнергии, дорог, железнодорожных веток, инженерных сетей, морских и речных портов. «Следует учитывать и факторы специальной военной операции. Президент поручил принять программу восстановления логистических и складских мощностей, и сделать это на новом технологическом уровне»,— напомнил Михаил Мишустин.