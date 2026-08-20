Заводы — мошенникам

Как стало известно “Ъ”, директор АО «Профит групп» Олег Литовкин обвиняется в особо крупном мошенничестве при покупке завода железобетонных изделий в Новороссийске. Предприятие принадлежало ФГУП «Главное управление специального строительства», подведомственному Минобороны, сделку в 2023 году согласовал тогдашний замминистра Тимур Иванов. По данным следствия, при подготовке к торгам использовалось подложное заключение оценщика с указанием цены актива 322 млн руб. вместо 1,4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Защита Олега Литовкина, директора новороссийского АО «Профит групп», обжаловала в апелляции решение Тверского райсуда Москвы о продлении в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Материалы процесса опубликованы в картотеке Мосгорсуда. Господин Литовкин обвиняется в особо крупном мошенничестве, он был задержан в январе 2026 года. Защита трижды пыталась изменить ему меру пресечения на домашний арест, но безуспешно.

В уголовном деле в отношении Олега Литовкина идет речь о покупке компанией «Профит групп» объектов недвижимости с торгов, обстоятельства сделки являются предметом рассмотрения 15-го Арбитражного апелляционного суда в Ростове-на-Дону, говорится в документах Мосгорсуда.

Как сообщал “Ъ”, арбитраж рассматривает заявление прокуратуры Краснодарского края, которая просит отменить итоги аукциона по продаже имущественного комплекса в пригороде Новороссийска (бывший завод железобетонных конструкций №409 при Спецстрое России). В апреле 2023 года АО «Профит групп» приобрело 73 объекта недвижимости, в том числе цеха, склады, инженерные сети на участке площадью 21 га.

Цена продажи составила 328 млн руб. Активы принадлежали ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС), подведомственному Минобороны, и были проданы для погашения долгов госпредприятия. Перечень имущества согласовал тогдашний замминистра Тимур Иванов, который сейчас является подсудимым по делу о коррупции.

Нарушения во время торгов выявила Генеральная прокуратура РФ, после чего Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело о мошенничестве.

Для определения начальной цены продажи завода в пригороде Новороссийска организаторы торгов использовали заключение ростовской компании «Миг», оценившей недвижимость в 322 млн руб. Между тем директор ООО «Миг» Максим Браун заявил, что компания не участвовала в оценке объектов, а его подпись на заключении была поддельной.

По данным АНО «Союзэкспертиза» Торгово-промышленной палаты РФ, рыночная стоимость завода составляла 1,4 млрд руб. Прокуратура также выявила нарушения непосредственно при проведении аукциона, в котором участвовали АО «Профит групп» и ООО «Инфотехсервис». Участники торгов оказались аффилированными лицами: жена Олега Литовкина, директора «Профит групп», в 2023 году получала доход в «Инфотехсервисе».

По мнению надзора, в результате противоправных действий должностных лиц ГУСС и руководства АО «Профит групп» объекты недвижимости в пригороде Новороссийска выбыли из государственной собственности по цене значительно ниже рыночной. Проданный с торгов действующий производственный комплекс должен вырабатывать строительную продукцию для нужд Минобороны России и укрепления обороноспособности государства, считает прокуратура.

Получить комментарии защиты Олега Литовкина “Ъ” не удалось: адвокаты Жанна Полякова и Маргарита Куратова на запрос редакции не ответили.

Анна Перова, Краснодар