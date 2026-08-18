Железобетонные доказательства

Как стало известно “Ъ”, суд в Краснодаре рассматривает иск краевой прокуратуры об аннулировании сделки по продаже предприятия, производившего железобетонные изделия для нужд Минобороны. Производственный комплекс в Новороссийске, принадлежавший ФГУП «Главное управление специального строительства», в 2023 году был продан за 328 млн руб. при реальной стоимости свыше 1,4 млрд руб. Имущество входило в перечень активов Минобороны, продажу которых согласовывал осужденный за растрату, а теперь обвиняемый во взяточничестве экс-замминистра Тимур Иванов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Иванов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Тимур Иванов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края, рассматривающий заявление прокуратуры региона о признании недействительной сделки по продаже производственного комплекса в Новороссийске, назначил экспертизу для определения стоимости актива. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел. В деле идет речь об активах ФГУП «Главное управление специального строительства (ГУСС)», подведомственного Минобороны РФ. В 2022–2023 годах имущество предприятия распродавалось для погашения его задолженности в сумме более 1,9 млрд руб. В согласовании перечня недвижимости, подлежащей передаче на аукцион, участвовал тогдашний заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. В материалах дела есть ссылка на письмо господина Иванова от 13 февраля 2022 года, в котором был приведен откорректированный список выставленных на продажу активов ГУСС. Тимур Иванов в настоящее время является подсудимым в деле о получении взяток (ст. 290 УК РФ), процесс в Симоновском райсуде Москвы проходит в закрытом режиме. В июле 2025 года Московский городской суд приговорил господина Иванова к 13 годам колонии за особо крупную растрату (ст. 160 УК РФ).

В частности, на торги были выставлены 73 объекта недвижимости ГУСС (цеха, склады, инженерные сети на участке площадью 21 га) в селе Цемдолина под Новороссийском.

Ранее производственным комплексом управляло ФГУП «Завод железобетонных конструкций №409 при Спецстрое России», в 2008 году предприятие было ликвидировано, площади сдавались в аренду коммерческим структурам. Одним из арендаторов выступало новороссийское АО «Профит групп», специализирующееся на управлении недвижимостью.

Торги по продаже производственного комплекса под Новороссийском прошли в апреле 2023 года на площадке «Российский аукционный дом». Начальная цена была определена в 316 млн руб., в аукционе участвовали компании «Инфотехсервис» и «Профит групп», последняя, предложившая цену 328,7 млн руб., была признана победителем, после чего заключила договор купли-продажи. Продавцом в сделке выступало Росимущество.

В октябре 2023 года ГУСС обратилось в арбитраж с иском об отмене сделки, ссылаясь на то, что порядок торгов был нарушен. Однако тогда суд не нашел оснований для аннулирования итогов аукциона, госпредприятие не стало обжаловать это решение.

В январе 2026 года в дело вошла прокуратура Краснодарского края, которая восстановила срок подачи апелляционной жалобы и представила новые доводы о незаконности сделки.

По данным надзорного ведомства, производственный комплекс полного цикла, необходимый для выпуска строительной продукции для нужд Минобороны России и укрепления обороноспособности государства, выбыл из федеральной собственности по заниженной цене.

По оценке экспертов ТПП России, рыночная стоимость предприятия превышает 1,4 млрд руб. При подготовке торгов использовалось заключение экспертной компании «Миг», оценивавшей актив в 322 млн руб. Из Генпрокуратуры в суд были переданы данные о том, что подпись директора экспертной организации на документе подделана. «В результате указанной противоправной деятельности государству нанесен ущерб более 1 млрд рублей. По указанному факту следственной частью ГСУ ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — особо крупное мошенничество»,— говорится в иске краевой прокуратуры.

Анна Перова, Краснодар