Суд в Москве признал запрещенной информацию об аренде и продаже банковских карт

Чертановский райсуд Москвы признал запрещенной информацию об услугах по краткосрочной аренде и продаже банковских карт третьих лиц, размещенную на нескольких интернет-ресурсах. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Информация была размещена на одном сайте и двух каналах в мессенджере Telegram, отметили в пресс-службе. Там указали, что размещение информации об аренде и продаже карт третьих лиц противоречит правам и законным интересам граждан России.

Суд удовлетворил иск и признал информацию, размещенную на указанных ресурсах, запрещенной к распространению в России. «Установить владельцев данных ресурсов не представляется возможным, так как регистраторами доменных имен являются иностранные компании»,— добавили в пресс-службе.

Российские власти и банки неоднократно сообщали, что мошенники начали вовлекать граждан в дропперство — предоставление в аренду банковских карт и доступа к приложениям. В июне 2025 года в стране установили уголовную ответственность за передачу доступа к картам и участие в неправомерных операциях с электронными средствами платежа. Нарушителям грозит до шести лет лишения свободы.