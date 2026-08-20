Суд в Москве признал запрещенной информацию об аренде и продаже банковских карт
Чертановский райсуд Москвы признал запрещенной информацию об услугах по краткосрочной аренде и продаже банковских карт третьих лиц, размещенную на нескольких интернет-ресурсах. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Информация была размещена на одном сайте и двух каналах в мессенджере Telegram, отметили в пресс-службе. Там указали, что размещение информации об аренде и продаже карт третьих лиц противоречит правам и законным интересам граждан России.
Суд удовлетворил иск и признал информацию, размещенную на указанных ресурсах, запрещенной к распространению в России. «Установить владельцев данных ресурсов не представляется возможным, так как регистраторами доменных имен являются иностранные компании»,— добавили в пресс-службе.
Российские власти и банки неоднократно сообщали, что мошенники начали вовлекать граждан в дропперство — предоставление в аренду банковских карт и доступа к приложениям. В июне 2025 года в стране установили уголовную ответственность за передачу доступа к картам и участие в неправомерных операциях с электронными средствами платежа. Нарушителям грозит до шести лет лишения свободы.
Таганский суд Москвы неоднократно штрафовал Telegram за неудаление запрещенного контента, например, 19 августа 2026 года и 18 августа 2026 года, мессенджеру были назначены штрафы по 3,8 млн рублей. За первые шесть месяцев 2026 года суммарный размер штрафов, назначенных Telegram, превысил 100 млн рублей. Роскомнадзор в августе 2025 года блокировал голосовые вызовы в Telegram, а в феврале 2026 года начал вводить новые ограничения на работу мессенджера.
В августе 2025 года правительство предложило ввести ограничение на количество банковских карт, которые может иметь один гражданин России, до не более 10 карт. Эти меры направлены на борьбу с кибермошенничеством и дропперами, которые передают свои карты мошенникам. Предложение о таком ограничении впервые выдвинула глава Банка России Эльвира Набиуллина.