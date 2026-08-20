Бизнес считает головы

Планы бизнеса по расширению штата рухнули до нуля. Показатель опустился до уровня шестилетней давности, следует из августовского «Мониторинга предприятий» Банка России. Эксперты сравнивают ситуацию с годами пандемии коронавируса. При этом большинству компаний по-прежнему не хватает работников. Одновременно и со стороны соискателей фиксируется спад активности, отмечает РБК. Работники теперь более методично изучают предложения, стало меньше импульсивных увольнений и переходов с места на место. В Минтруде говорят о зарождении нового тренда — «рынка прагматика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суть в компромиссном решении, когда несколько вакансий закрывают одним специалистом. Сейчас самая востребованная компетенция — многозадачность, подтвердила предприниматель Жанна Казанская:

«Я уже давно беру на работу многофункциональных сотрудников, поэтому текущие тенденции рынка меня только радуют. Раздутие штата, которое было модно еще несколько лет назад, сейчас сходит на нет. Ценятся сотрудники, которые умеют, хотят и могут выполнять несколько задач одновременно, в том числе узкоспециализированных.

У меня сейчас детские сады, бренд детской одежды, отель и большой женский форум. Это касается всех проектов. Исключение — детский сад: там нельзя, условно, взять одного человека на группу детей. Как и раньше, на группу приходится два человека, а для каждого предмета есть отдельный преподаватель. Здесь заменить, например, бухгалтера человеком, который будет одновременно заниматься маркетингом, невозможно.

Но что касается ассистентов, проектных менеджеров и других подобных позиций, я, конечно, беру людей, которые умеют одновременно выполнять несколько разноплановых задач».

Самая низкая обеспеченность кадрами, по данным ЦБ, у предприятий сельского хозяйства и водоснабжения. Хотя работодатели в этих сферах готовы предложить повышенную зарплату. Но в тех профессиях, где нужно работать руками, такие стимулы не работают, отмечает операционный директор отеля «Софрино парк» Юлия Терещенко:

«У нас основная нехватка кадров сейчас — это повара, официанты, горничные, то есть линейные позиции. И здесь, к сожалению, совмещение практически невозможно: за двоих поваров один человек не справится. Но иногда мы стараемся брать универсальных сотрудников на шведскую линию и в рестораны а-ля карт, чтобы человек мог выйти и закрыть обе позиции. При этом для некоторых сотрудников это дополнительная нагрузка, и они, условно, делают нам одолжение, соглашаясь работать в таком режиме. В таких случаях мы продолжаем искать работников, потому что производительность у них все-таки достаточно низкая.

А для кого-то это возможность больше заработать. Для компании это все равно несопоставимо с двумя полноценными ставками, но для сотрудника это дополнительные деньги, и он готов работать более активно. Иногда люди на таких позициях проявляют себя настолько хорошо, что получают возможность карьерного роста и повышения зарплаты, а компании при этом удается не вводить еще одну штатную единицу».

Больше всего скорректировать свои планы на наем персонала крупные промышленные предприятия. Бизнес давно поставил на стоп новые проекты, говорят предприниматели, поэтому дополнительные рабочие руки просто не нужны. Приходится бороться за сохранение уже имеющихся активов, отметил основатель и президент группы Компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев:

«Такая ситуация связана с тем, что в последние 2,5 года практически остановились серьезные инвестиции, поскольку у компаний нет на них денег. Это, естественно, тормозит рост найма персонала: острой потребности в дополнительных сотрудниках сейчас нет. Большинство компаний сейчас думают не об инвестициях, потому что даже после снижения процентной ставки она остается очень высокой. Кроме того, у многих компаний большие финансовые обязательства перед банками. Поэтому в нынешней ситуации они занимаются не инвестициями, а сокращением и оптимизацией затрат. При этом закупочные цены на молоко и молочную продукцию снизились примерно на 15-20%. То есть доходы упали, а затраты на обслуживание долга, наоборот, выросли.

Поэтому, конечно, все работают над тем, чтобы снизить затраты и себестоимость».

Рынок труда постепенно охлаждается, заявлял в конце июня министр экономического развития Максим Решетников. Уровень безработицы поднялся чуть выше рекордно низких значений. Сейчас Росстат оценивает показатель в 2,2%. Снижение набора персонала стало естественной реакцией на снижение темпов экономического роста. Но в долгосрочном прогнозе эксперты говорят о повышение спроса на работников. Больше всего людей, по расчетам Минтруда, потребуется в образовании и здравоохранении, логистике и обрабатывающей промышленности.

Светлана Белова