Отец Алексея Дюмина поставит в Курской области памятник Леониду Брежневу

Геннадий Дюмин, заместитель председателя совета директоров фармацевтического холдинга ООО «Фармэко» и отец секретаря Государственного совета России Алексея Дюмина, выступил с инициативой поставить за свои деньги памятник Леониду Брежневу в Курской области. Об этом на заседании регионального правительства сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Геннадий Дюмин и Александр Хинштейн во время передачи гуманитарной помощи жителям курского приграничья в июне 2025 года.

Фото: Официальный сайт Губернатора и Правительства Курской области

Фото: Официальный сайт Губернатора и Правительства Курской области

Установку памятника предполагается приурочить к 120-летию советского вождя. В селе Брежнево Курского района родился отец политического деятеля Илья Яковлевич. Сам Леонид Брежнев в 1921 году начал трудовой путь чернорабочим на Курском маслобойном заводе, затем окончил Курский землеустроительно-мелиоративный техникум и работал землемером в селе Теребрено, которое тогда входило в Курскую губернию, а ныне относится к Краснояружскому району Белгородской области.

Геннадию Дюмину 76 лет. Он родился в селе Чермошное Медвенского района Курской области и сделал карьеру офицера медицинской службы. Занимал должности начальника склада медицинского имущества в городе Боброве Воронежской области, замначальника гарнизонных военных госпиталей в Калуге и Воронеже, замначальника медицинских служб Московского военного округа и Западной группы войск в ГДР, замначальника Второго центрального военного клинического госпиталя им. П.В. Мандрыка в Москве и Центрального военно-медицинского управления Минобороны России, начальника четвертого управления Главного военно-медицинского управления Минобороны. Генерал-лейтенант. Первый заместитель совета директоров ООО «Фармэко». Весной 2024 года удостоен звания почетного гражданина Курской области. Сообщалось, что благодаря его участию восстановлена церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Любицкое Медвенского района и построена спортшкола «Академия тенниса» в Курске. Младший сын Геннадия Дюмина Артем на сайте администрации Медвенского района упоминается как руководитель АО «ТПК Продмаркет» (единственный подрядчик и застройщик гостиницы «Зарядье») и ООО «Турбо» (один из акционеров «ТПК Продмаркет»), гендиректор спорткомплекса «Олимпийский» в 2014–2019 годах, учредитель ООО «МФК» и ООО «Фирма "Литэкс-с"».

В Орле в парке Победы к 9 мая 2026 года планируется установить бюст Иосифа Сталина.

Юрий Голубь