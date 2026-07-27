Куряне выбрали проект памятника Леониду Брежневу

В Курске подвели итоги общественного голосования по выбору проекта памятника генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу, который планируется установить в этом году к 120-летию со дня его рождения. Победителем стала работа Игоря Бурганова, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победивший в конкурсе проект памятника Леониду Брежневу

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна Победивший в конкурсе проект памятника Леониду Брежневу

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

По словам главы региона, за проект господина Бурганова проголосовали 10,8 тыс. человек, или 51% из 21,1 тыс. участников онлайн-голосования. Этот же вариант ранее был признан лучшим жюри Российской академии художеств (РАХ), которая по итогам всероссийского конкурса сформировала шорт-лист из четырех проектов. Александр Хинштейн отметил, что мнение экспертов вновь совпало с выбором жителей области.

Памятник будет установлен за счет внебюджетных средств и станет подарком Курску от заместителя председателя совета директоров фармацевтического холдинга «Фармэко», почетного гражданина Курской области Геннадия Дюмина. Идея установки памятника и расходы по изготовлению и монтажу — на нем. Господин Хинштейн поблагодарил его за инициативу и «вклад в общее дело по увековечиванию выдающихся курян».

Всероссийский конкурс проектов монумента стартовал в мае. Его организовали Российская академия художеств и правительство Курской области. Согласно положению о конкурсе, автор проекта-победителя получает премию в размере 250 тыс. руб.

Отец Леонида Брежнева родился в селе Брежнево Курского района, а сам будущий генеральный секретарь в начале трудовой деятельности работал на Курском маслобойном заводе, окончил Курский землеустроительно-мелиоративный техникум и трудился землемером в Курской губернии.

Анна Швечикова