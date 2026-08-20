70 тыс. иностранцев не пустили в Россию после начала проверок биометрии

С начала эксперимента по сбору биометрических персональных данных около 70 тыс. иностранцев не пропустили через пограничные пункты в Россию. Всего биометрию для въезда в страну сдали 14 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД России в Telegram-канале.

Эксперимент действует с 1 декабря 2024 года. Въезжающих в страну идентифицируют во время погранконтроля по двум параметрам — по фотографии и отпечаткам пальцев. Их сдают прямо в пунктах пропуска. «Система помогает не только собирать биометрические данные, но и выявлять тех, кто после запрета на въезд покинул страну, сменил установочные данные и попытался въехать в Россию повторно»,— отметили в пресс-службе.

Изначально в эксперименте участвовали московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский, а также автомобильный пункт пропуска Маштаково в Оренбургской области. С 1 мая 2025 года к нему присоединился аэропорт Внуково. В июне 2026 года системами по сбору биометрии оснастили еще 11 пунктов пропуска — в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге, а также в Алтайском крае, Иркутской, Курганской, Новосибирской, Саратовской, Оренбургской и Омской областях.