70 тыс. иностранцев не пустили в Россию после начала проверок биометрии
С начала эксперимента по сбору биометрических персональных данных около 70 тыс. иностранцев не пропустили через пограничные пункты в Россию. Всего биометрию для въезда в страну сдали 14 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД России в Telegram-канале.
Эксперимент действует с 1 декабря 2024 года. Въезжающих в страну идентифицируют во время погранконтроля по двум параметрам — по фотографии и отпечаткам пальцев. Их сдают прямо в пунктах пропуска. «Система помогает не только собирать биометрические данные, но и выявлять тех, кто после запрета на въезд покинул страну, сменил установочные данные и попытался въехать в Россию повторно»,— отметили в пресс-службе.
Изначально в эксперименте участвовали московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский, а также автомобильный пункт пропуска Маштаково в Оренбургской области. С 1 мая 2025 года к нему присоединился аэропорт Внуково. В июне 2026 года системами по сбору биометрии оснастили еще 11 пунктов пропуска — в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге, а также в Алтайском крае, Иркутской, Курганской, Новосибирской, Саратовской, Оренбургской и Омской областях.
К маю 2026 года число иностранных граждан в России сократилось на 700 тыс. человек по сравнению с предыдущим годом, составив 6,1 млн. В первом квартале 2026 года в Россию въехало 2,5 млн иностранцев и лиц без гражданства, что на 15% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Большую часть миграционного потока (72,4%) составляют граждане стран СНГ.
В декабре 2025 года правительство РФ ужесточило правила въезда и пребывания иностранцев, введя ряд ограничений. С начала 2025 года граждане из безвизовых стран могут находиться в России не более 90 дней суммарно в течение года, вместо прежних шести месяцев. Также с февраля 2025 года для нарушителей закона запущен «реестр контролируемых лиц», попадание в который влечет блокировку счетов, сим-карт и высылку из страны.
С 30 июня 2025 года все приезжие из безвизовых стран обязаны установить мобильное приложение ruID и сдать в нем биометрические данные за три дня до приезда, а с 1 декабря 2025 года эта группа иностранцев также должна сдавать отпечатки пальцев в аэропортах. Прохождение этих процедур необходимо для оформления патента на работу и покупки сим-карты в России. С 1 сентября 2025 года введен контроль местоположения для мигрантов в Москве и Подмосковье, обязывающий их передавать данные геолокации в МВД через мобильное приложение.