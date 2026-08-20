Алексей Горшенев принес соболезнования в связи с гибелью Дмитрия Оганяна

Основатель группы «Кукрыниксы» Алексей Горшенев прокомментировал гибель бывшего бас-гитариста коллектива Дмитрия Оганяна. Музыкант выразил соболезнования близким господина Оганяна и вспомнил его как жизнерадостного человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкант выразил соболезнования близким Дмитрия Оганяна и вспомнил его как жизнерадостного человека

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Музыкант выразил соболезнования близким Дмитрия Оганяна и вспомнил его как жизнерадостного человека

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

«Дима был жизнерадостным и веселым человеком, талантливым музыкантом и отцом троих детей. Мы глубоко скорбим и соболезнуем всем близким»,— написал господин Горшенев в социальных сетях.

Ранее брат Дмитрия Оганяна подтвердил его смерть на своей странице во «ВКонтакте». Он сообщил, что пока не располагает подробностями произошедшего.

До этого сообщалось, что найденным на Васильевском острове мужчиной с отрубленной кистью, предварительно, является Дмитрий Оганян. Тело обнаружили в водоеме неподалеку от пассажирского порта, на берегу нашли кисть и топор. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Дмитрий Оганян выступал в составе «Кукрыниксов» на бас-гитаре на протяжении 19 лет — с 1999 по 2018 год, до прекращения существования группы. У музыканта осталось трое детей.

Карина Дроздецкая