Тегеран получил сдачи

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявили утром 19 августа о введении торгового эмбарго против Ирана. Решение было принято на следующий день после того, как аравийское государство обвинило Исламскую Республику в попытке запустить две ракеты по его территории. Тегеран воздерживался от ударов по Эмиратам в течение почти нескольких месяцев. По версии западных агентств, такое затишье установилось благодаря тому, что Абу-Даби ранее согласился разблокировать миллиарды иранских подсанкционных средств, осевших в его банках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Khaled Abdullah / Reuters Фото: Khaled Abdullah / Reuters

О введении санкционных мер против Ирана объявила 19 августа директор департамента стратегических коммуникаций МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. Она сообщила, что Эмираты приостанавливают «всю торговлю, коммерческие обмены и финансовые операции с Ираном до дальнейшего уведомления». Дипломат при этом подчеркнула, что ОАЭ твердо привержены «обеспечению целостности международной финансовой системы» на основе международного права и считают экономическую интеграцию на Ближнем Востоке «важнейшим средством продвижения мира, стабильности и процветания».

Поводом для введения санкций стало очередное военное обострение в регионе.

Вечером 18 августа Министерство обороны ОАЭ сообщило, что средства ПВО страны зафиксировали запуск как минимум двух баллистических ракет с территории Ирана — впервые за почти три с половиной месяца. Как уточнили эмиратские военные, удары были нацелены на гражданские морские порты в Персидском заливе, но ни один из этих ударов не достиг цели.

Однако Иран отрицает, что бил по ОАЭ. Официальный представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи выразил «сожаление по поводу обвинений в адрес Исламской Республики», назвав заявления Эмиратов «противоречащими принципу добрососедства и подрывающими усилия по укреплению доверия между странами региона и предотвращению эскалации нестабильности в зоне Персидского залива».

Иранский дипломат призвал соседей по Ближнему Востоку воздержаться от обвинений в адрес Ирана на фоне «существующих сложностей», связанных с действиями США и Израиля, «направленных против мира и безопасности».

ОАЭ были основным источником несырьевой продукции для Ирана.

Объем эмиратских поставок в Иран, включая реэкспорт, весной этого года достигал уровня в $22 млрд. Это составляло свыше 30% от общего объема импорта Ирана. До серьезного обострения отношений между соседями, кульминацией которого стало введение санкций, позиция руководства ОАЭ сводилась к тому, что политические разногласия не должны мешать «добрососедской торговле». Теперь же Эмираты отходят от этого принципа, де-факто лишая Исламскую Республику доступа к важнейшим товарам и своей банковской инфраструктуре, которая не раз использовалась иранцами для обхода западных санкций.

Агентство Bloomberg считает, что ограничительные меры со стороны ОАЭ находятся в русле политики США, делающих ставку на экономическое давление на Иран, цель которого — уничтожить его промышленный потенциал, необходимый для восстановления арсеналов, и подстегнуть протестные настроения.

Принято считать, что трехмесячное затишье, длившееся с мая, власти ОАЭ «купили» за счет разблокировки иранских подсанкционных средств.

Как сообщало 12 июня агентство Reuters со ссылкой на источники, Эмираты согласились разблокировать миллиарды долларов Исламской Республики, осевших в эмиратской юрисдикции, в рамках переговоров о мире. Общая сумма этих активов оценивалась в диапазоне от $10 млрд до $20 млрд. При этом сообщалось, что первый доставленный в Иран транш составлял почти $3 млрд, а также включал почти две тонны золота.

Как уточняли источники Reuters, взамен Абу-Даби попросил Тегеран прекратить атаки на его территорию, потому что с начала американо-израильской операции эмиратская инфраструктура подверглась самым массированным нападениям со стороны Исламской Республики. В рамках иранских акций возмездия Эмиратам досталось больше, чем Израилю. С начала же мая иранская сторона полностью прекратила обстрелы эмиратских объектов, перенеся их на Иорданию, Кувейт и Бахрейн — страны, размещающие опорные военные базы США.

Утром 19 августа советник президента ОАЭ по дипломатическим вопросам Анвар Гаргаш отверг все утверждения о «предоставлении финансовых льгот» Исламской Республике. Он пояснил, что Эмираты сосредотачивают «свои усилия на реагировании на события в регионе и подготовке к последующему периоду». «Подход ОАЭ заключается в том, что лучший ответ на подобные утверждения (о сделке с Ираном.— “Ъ”) — это работа и реальные достижения»,— подчеркнул господин Гаргаш.

Нил Кербелов