Лавров встретится с главой дипслужбы Ватикана 25 августа

Глава МИД России Сергей Лавров проведет 25 августа переговоры с секретарем Ватикана по международным делам Полом Ричардом Галлахером. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

«В ходе встречи состоится обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества между Россией и Ватиканом, а также взаимодействия на многосторонних площадках»,— отметила представитель МИДа.

Визит архиепископа Галлахера, по словам Марии Захаровой, пройдет с 24 по 28 августа. Последний раз он посещал Москву в ноябре 2021 года. 25 августа глава дипслужбы Ватикана также должен встретиться с главой отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Антонием. 27 августа архиепископ возглавит мессу в московском кафедральном католическом соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии.