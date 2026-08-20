Брат басиста «Кукрыниксов» Дмитрия Оганяна подтвердил его смерть

Брат бас-гитариста группы «Кукрыниксы» Дмитрия Оганяна подтвердил его смерть. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оганян 19 лет был бас-гитаристом и бэк-вокалистом «Кукрыниксов»

Фото: vk.ru / dmitriyoganayn Оганян 19 лет был бас-гитаристом и бэк-вокалистом «Кукрыниксов»

Фото: vk.ru / dmitriyoganayn

«Случилось огромное горе. Мой брат Дмитрий умер. Более подробной информации пока нет. Как только что-то выяснится, опубликую все здесь. Сейчас, к сожалению, не могу всем ответить»,— написал он.

Ранее сообщалось, что найденным 20 августа на Васильевском острове мужчиной с отрубленной кистью, предварительно, является Дмитрий Оганян. Тело обнаружили в водоеме неподалеку от пассажирского порта, на берегу нашли топор и кисть. Обстоятельства гибели устанавливаются.

Господин Оганян был бас-гитаристом и бэк-вокалистом «Кукрыниксов». Он выступал в группе с начала 2000-х годов до ее распада в 2018-м и участвовал в записи ключевых альбомов коллектива. В частности, музыкант также писал музыку для группы.

«Кукрыниксы» — петербургская рок-группа, основанная Алексеем Горшеневым, младшим братом лидера «Короля и Шута» Михаила Горшенева. Коллектив существовал с 1997 по 2018 год.

Карина Дроздецкая