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Песков прокомментировал призыв экс-министра обороны Украины к выборам в стране

Нынешние украинские власти неоднородны, но общую оценку их легитимности президент России Владимир Путин уже давал, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Так представитель президента прокомментировал видеообращение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, в котором тот указывал на системный кризис управления в стране и призывал к выборам.

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Мы видим, что многие там пытаются, естественно, и рыбу ловить в мутной воде, кто-то пытается ссылаться на демократию, на нормы демократии, кто-то даже не пытается этого делать»,— уточнил господин Песков на брифинге.

Пятилетний срок Владимира Зеленского на посту президента Украины завершился 20 мая 2024 года. Выборы должны были состояться в конце марта того же года, однако из-за военного положения в стране провести их нельзя. Владимир Зеленский уже несколько раз продлевал военное положение, последнее — действует до 31 октября. Российские власти неоднократно обращали внимание на нелегитимность руководства Украины из-за истечения срока полномочий господина Зеленского.

Составлено ИИ-Ассистентъ

В Кремле отмечали, что вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского «стоит под серьезным вопросом с точки зрения права», и Дмитрий Песков неоднократно говорил, что этот вопрос по-прежнему актуален. Президент России Владимир Путин заявлял, что легитимной властью на Украине после 20 мая 2024 года, когда истек срок полномочий Зеленского, является только Верховная рада и ее спикер.

Бывший главком ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, согласно сообщениям СМИ, планирует баллотироваться на выборах главы государства, если они состоятся будущей осенью. В декабре 2025 года Владимир Зеленский заявлял о готовности провести выборы в течение 60-90 дней при условии, что США и Европа обеспечат безопасность голосования. Он также сообщал о намерении обратиться к Верховной раде с просьбой создать правовую основу для проведения выборов в условиях вооруженного конфликта.

В августе 2026 года бывший глава украинского Минобороны Михаил Федоров выступил с критикой властей за коррупцию и призвал провести президентские выборы, не дожидаясь окончания конфликта. Европейские политические круги, по данным СМИ, пока не спешат маргинализировать это заявление, рассматривая Федорова как видного политика.

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