Нынешние украинские власти неоднородны, но общую оценку их легитимности президент России Владимир Путин уже давал, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Так представитель президента прокомментировал видеообращение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, в котором тот указывал на системный кризис управления в стране и призывал к выборам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Мы видим, что многие там пытаются, естественно, и рыбу ловить в мутной воде, кто-то пытается ссылаться на демократию, на нормы демократии, кто-то даже не пытается этого делать»,— уточнил господин Песков на брифинге.

Пятилетний срок Владимира Зеленского на посту президента Украины завершился 20 мая 2024 года. Выборы должны были состояться в конце марта того же года, однако из-за военного положения в стране провести их нельзя. Владимир Зеленский уже несколько раз продлевал военное положение, последнее — действует до 31 октября. Российские власти неоднократно обращали внимание на нелегитимность руководства Украины из-за истечения срока полномочий господина Зеленского.