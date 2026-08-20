В Петербурге задержали администратора узлов связи зарубежных кол-центров мошенников

В Санкт-Петербурге задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в обслуживании узлов связи, которые использовали зарубежные кол-центры телефонных мошенников. Как сообщили 20 августа в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, молодой человек приехал в город из Кемерово всего несколько дней назад.

По версии полиции, мужчину завербовали еще летом. В Санкт-Петербурге он получил три GSM-шлюза, настраивал оборудование и обеспечивал его работу. Через установленные устройства ежедневно проходило до 6 тыс. звонков.

Чтобы не попасться правоохранителям, подозреваемый каждые три дня менял съемные квартиры и перевозил технику с собой. За каждый переезд ему платили около 13 тыс. рублей в криптовалюте. Задержали молодого человека в квартире на Витебском проспекте.

При обыске у него изъяли GSM-шлюзы, маршрутизаторы, ноутбуки, Wi-Fi-камеры с удаленным доступом и мобильные устройства с перепиской с кураторами. По данным следствия, оборудование использовалось как минимум в 55 эпизодах.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. Фигурант заключен под стражу. Расследование продолжается.

Матвей Николаев