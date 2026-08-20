Власти ЕС с третьей попытки задержали участника подрыва «Северного потока»
В Хорватии задержали участника операции по подрыву газопроводов «Северный поток». Им оказался профессиональный дайвер Владимир Журавлев, которому ранее дважды удавалось избежать выдачи немецкому правосудию. В 2024 году польские власти позволили ему скрыться, а в 2025-м Польша отказалась выдавать диверсанта Германии. Теперь его судьба зависит от того, что решат власти Хорватии.
Журавлева считают одним из ключевых участников операции по подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» 26 сентября 2022 года. Немецкое следствие предполагает, что он входил в состав группы из нескольких военных, глубоководных водолазов и специалиста по взрывчатым веществам, которыми руководил действующий сотрудник ВСУ Сергей Кузнецов. Группа состояла из восьми человек, которые въехали по поддельным паспортам в Польшу и направились в немецкий курортный город Росток, где зафрахтовали 15-метровую парусную яхту «Андромеда».
Подробнее — в материале «Ъ» «Арестован с третьей попытки».
В августе 2024 года Генеральная прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины Владимира Журавлева, инструктора по дайвингу, по подозрению в причастности к подрывам «Северного потока» и «Северного потока-2». По версии следствия, он находился на борту яхты «Андромеда», которая использовалась для закладки взрывчатки. Ранее, в октябре 2025 года, Журавлев был задержан в Польше, но вскоре освобожден.
Другой подозреваемый, бывший сотрудник СБУ и дайвер Сергей Кузнецов, был задержан в августе 2025 года в Италии, а затем экстрадирован в Германию. Федеральная прокуратура Германии в начале июля 2026 года заявила, что именно Кузнецов руководил операцией по подрыву газопроводов. В обвинительном заключении против него, датированном 2 июля 2026 года, говорится, что план диверсии был разработан и реализован по указанию украинских властей.