Власти ЕС с третьей попытки задержали участника подрыва «Северного потока»

В Хорватии задержали участника операции по подрыву газопроводов «Северный поток». Им оказался профессиональный дайвер Владимир Журавлев, которому ранее дважды удавалось избежать выдачи немецкому правосудию. В 2024 году польские власти позволили ему скрыться, а в 2025-м Польша отказалась выдавать диверсанта Германии. Теперь его судьба зависит от того, что решат власти Хорватии.

Журавлева считают одним из ключевых участников операции по подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» 26 сентября 2022 года. Немецкое следствие предполагает, что он входил в состав группы из нескольких военных, глубоководных водолазов и специалиста по взрывчатым веществам, которыми руководил действующий сотрудник ВСУ Сергей Кузнецов. Группа состояла из восьми человек, которые въехали по поддельным паспортам в Польшу и направились в немецкий курортный город Росток, где зафрахтовали 15-метровую парусную яхту «Андромеда».

Подробнее — в материале «Ъ» «Арестован с третьей попытки».