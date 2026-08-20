Фигуристка Дзепка лидирует после короткой программы на этапе юниорского Гран-при

Российская фигуристка София Дзепка выиграла короткую программу на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Турнир проходит в китайском Сиане.

17-летняя Дзепка получила 72,74 балла. Она исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип—тройной тулуп. Второе место занимает японка Карин Миядзаки (67,21). Китаянка Лю Юсюань идет третьей (66,72). С произвольными программами девушки выступят 21 августа.

На счету Софии Дзепки бронзовая медаль юниорского первенства России (2025). Также она является победительницей финала Гран-при страны (2026). Изначально фигуристка была заявлена на турнир в Сиане как запасная, однако после снятия Елены Костылевой по медицинским показаниям поехала на состязание в качестве основной спортсменки.

С сезона-2026/27 ISU допускает российских фигуристов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе. На этапе Гран-при в Китае также выступают одиночник Лев Лазарев, спортивная пара Полина Шешелева/Егор Карнаухов и танцевальный дуэт Мария Фефелова/Артем Валов.

Арнольд Кабанов