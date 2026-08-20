Путин собрал совещание по развитию атомной энергетики

Президент Владимир Путин собрал совещание по вопросам развития атомной энергетики. Встреча приурочена к 81-летней годовщине со дня создания российской атомной энергетики.

Глава государства отметил, что Россия — единственная страна в мире, которая обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики. Это, по его словам, позволяет РФ сохранять лидерство на рынке строительства АЭС. «Экспортный портфель “Росатома” сейчас включает 28 энергоблоков в разных государствах мира»,— уточнил Владимир Путин.

Президент также сообщил о планах расширить географию размещения АЭС внутри страны. Новые станции появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, рассказал он. Это укрепит инфраструктурную базу для долгосрочного развития регионов и создания новых энергоемких производств. Кроме того, это поможет удовлетворить растущий спрос на электроэнергию из-за развития ИИ, а также центров хранения и обработки данных, пояснил господин Путин.