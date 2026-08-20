Путин анонсировал ввод еще 30 ГВт атомных генерирующих мощностей в России

В России планируется ввести в работу 30 ГВт атомных генерирующих мощностей, сообщил президент Владимир Путин на совещании по атомной энергетике. По его словам, речь в том числе идет о малых АЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Это позволит не только заместить энергоблоки, которые постепенно отработают свой ресурс, но и заметно нарастить общую мощность отечественной атомной генерации»,— сказал президент. Он добавил, что Россия намерена расширять географию размещения энергоблоков. Они появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Согласно обновленной Генеральной схеме развития электроэнергетики, до 2042 года в России планируется ввести в работу свыше 80 ГВт новой генерации. Из них 30 ГВт отведено на атомную энергетику — сейчас в стране эксплуатируется около 29 ГВт.