Путин анонсировал ввод еще 30 ГВт атомных генерирующих мощностей в России
В России планируется ввести в работу 30 ГВт атомных генерирующих мощностей, сообщил президент Владимир Путин на совещании по атомной энергетике. По его словам, речь в том числе идет о малых АЭС.
Фото: пресс-служба президента РФ
«Это позволит не только заместить энергоблоки, которые постепенно отработают свой ресурс, но и заметно нарастить общую мощность отечественной атомной генерации»,— сказал президент. Он добавил, что Россия намерена расширять географию размещения энергоблоков. Они появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Согласно обновленной Генеральной схеме развития электроэнергетики, до 2042 года в России планируется ввести в работу свыше 80 ГВт новой генерации. Из них 30 ГВт отведено на атомную энергетику — сейчас в стране эксплуатируется около 29 ГВт.
В России до 2042 года планируется ввести более 80 ГВт новой генерации, из которых 30 ГВт приходится на атомную энергетику, что эквивалентно 100-процентному обновлению текущего парка АЭС. В регионах, ранее не имевших атомной генерации, будут построены новые АЭС, например, Южноуральская в Челябинской области, Сибирская в Иркутской области и Южная в Ростовской области. Приморская и Хабаровская АЭС формируют новый энергетический каркас Дальнего Востока, а малые АСММ приходят в Якутию и Норильск. Россия является единственной страной в мире, обладающей компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, что позволяет ей сохранять лидерство на рынке строительства АЭС, при этом экспортный портфель «Росатома» включает 28 энергоблоков в разных государствах мира.