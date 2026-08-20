Найденный с отрубленной рукой мужчина мог быть басистом «Кукрыниксов»

Мужчиной, тело которого обнаружили в водоеме на Васильевском острове с отрубленной кистью, предварительно, является бас-гитарист рок-группы «Кукрыниксы» Дмитрий Оганян. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Фонтанка».

Дмитрий Оганян — музыкант, композитор и мультиинструменталист, который 19 лет играл в «Кукрыниксах» — с 1999 года до прекращения существования группы в 2018-м. В коллективе он выступал как бас-гитарист и бэк-вокалист.

Ранее сообщалось, что 20 августа на Васильевском острове, неподалеку от пассажирского порта, в водоеме нашли тело мужчины без кисти. На берегу обнаружили отрубленную часть руки и топор. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Официальных комментариев от представителей силовых ведомств пока не поступало.

Карина Дроздецкая