Пошлину на экспорт сои в России продлили до 2028 года
В России продлили до 31 августа 2028 года пошлину на экспорт сои, действие которой истекало 31 августа 2026 года. Размер ставки останется прежним и составит 20%, но не менее $100 за тонну. Об этом в Минэкономразвития сообщили «Интерфаксу».
Также на рассмотрение правительства внесен проект постановления о продлении действующей в размере 10% пошлины на экспорт масличного льна за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ее срок действия ограничивался 31 августа 2026 года.
Экспортная пошлина на сою была введена в конце декабря 2020 года, чтобы предотвратить рост стоимости продуктов ее переработки — масла и шрота. Тогда ставка на экспорт сои составляла 30%, но в июле 2021-го ее снизили до 20% и несколько раз продлевали. Пошлину на экспорт масличного льна ввели в октябре 2025 года, чтобы стимулировать загрузку мощностей по переработке растения и поддержать оптимальный баланс между внутренним рынком и поставками сырья на внешний рынок.
Власти продлевают действие экспортных пошлин на другие виды сырья: так, Правительство России продлило до 31 августа 2028 года пошлину на экспорт рапса, введенную с 1 сентября 2024 года в размере 30%, но не менее €165 за тонну. Также до конца 2028 года продлены повышенные ставки пошлин на вывоз отдельных видов лесоматериалов, включая брус и пиломатериалы из хвойных, дуба, бука, ясеня, действовавшие с 2022 года. Кроме того, до 30 июня Правительство России продлило запрет на экспорт жидкой, гранулированной и комовой серы, чтобы стабилизировать отгрузку сырья на внутренний рынок для производства минеральных удобрений.
Плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя действуют с 2 июня 2021 года в рамках механизма зернового демпфера, средства от которого направляются на субсидирование сельхозпроизводителей. Ставка на пшеницу, рассчитываемая еженедельно, составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами; с 26 ноября 2025 года она составляла 232,3 рубля за тонну. До 31 августа 2025 года также было приостановлено действие плавающих ставок экспортных пошлин на подсолнечное масло и шрот, которые были установлены в 2021 и 2022 годах для защиты внутреннего рынка от роста цен.