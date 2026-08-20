Пошлину на экспорт сои в России продлили до 2028 года

В России продлили до 31 августа 2028 года пошлину на экспорт сои, действие которой истекало 31 августа 2026 года. Размер ставки останется прежним и составит 20%, но не менее $100 за тонну. Об этом в Минэкономразвития сообщили «Интерфаксу».

Также на рассмотрение правительства внесен проект постановления о продлении действующей в размере 10% пошлины на экспорт масличного льна за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ее срок действия ограничивался 31 августа 2026 года.

Экспортная пошлина на сою была введена в конце декабря 2020 года, чтобы предотвратить рост стоимости продуктов ее переработки — масла и шрота. Тогда ставка на экспорт сои составляла 30%, но в июле 2021-го ее снизили до 20% и несколько раз продлевали. Пошлину на экспорт масличного льна ввели в октябре 2025 года, чтобы стимулировать загрузку мощностей по переработке растения и поддержать оптимальный баланс между внутренним рынком и поставками сырья на внешний рынок.