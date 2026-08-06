Bloomberg: от жары в Европе погибло уже более 25 тыс. человек

Экстремальная жара в Европе стала причиной смерти уже более 25 тыс. человек. Об этом подсчитало агентство Bloomberg.

Наибольшие потери отмечены в Германии, где, по данным Института Роберта Коха, с апреля погибло 11,9 тыс. человек. Как утверждает институт, более 9 тыс. смертей произошло с конца июня.

Этим летом на Европу обрушились четыре волны экстремальной жары. Новая волна может начаться уже на следующей неделе. Так, по прогнозам, в среду в Лондоне будет 34°С, а в Париже — 38°С.

Андрей Келекеев