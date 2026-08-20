Актрису театра «Ромэн» Наталью Бизеву похоронили на Головинском кладбище Москвы
Актрису московского цыганского театра «Ромэн» Наталью Бизеву похоронили на Головинском кладбище. Об этом сообщил ТАСС художественный руководитель театра Николай Сергиенко. Госпожа Бизева умерла 16 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни.
Наталья Бизева
Фото: театр «Ромэн»
По словам господина Сергиенко, артистку похоронили рядом с супругом и родителями. Отец и мать актрисы — Василий Бизев и Валентина Вербицкая — также работали в театре «Ромэн». Господин Бизев также имел звание «заслуженного артиста РСФСР».
Наталья Бизева впервые вышла на сцену «Ромэна», когда ей было пять лет, и участвовала в спектакле «Кровавая свадьба». Она окончила студию при театре «Ромэн» и отучилась в ГИТИСе. Всю карьеру госпожа Бизева посвятила «Ромэн». Она сыграла в спектаклях «Цыганка Аза», «Цыганская легенда», «Девчонка из табора» и многих других. Кроме того, она исполнила роли в нескольких фильмах.