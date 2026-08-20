Суд отменил отказ Роспатента признать бренд банка «Точка» общеизвестным

Суд по интеллектуальным правам признал недействительным решение Роспатента об отказе в признании знака банка «Точка» общеизвестным. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы суда. Соответствующее заявление в суд подало АО «Точка».

«Точка» просила признать Роспатентом обозначение общеизвестным для банковских услуг. Речь идет об обозначении, в котором название компании написано заглавными буквами черного цвета на белом фоне. Роспатент отказался удовлетворить заявление. Компания подала возражение, которое было оставлено без удовлетворения 30 октября 2025 года. Тогда общество обратилось в суд.

Общеизвестный товарный знак — это обозначение, которое стало узнаваемым из-за продолжительного или интенсивного использования. Узнаваемость касается не только товарного знака, но и его владельца. Он отличается от стандартного торгового знака бессрочной защитой и распространением прав на любые товары, а не только на узкий список видов деятельности.