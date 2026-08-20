Суд отменил отказ Роспатента признать бренд банка «Точка» общеизвестным
Суд по интеллектуальным правам признал недействительным решение Роспатента об отказе в признании знака банка «Точка» общеизвестным. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы суда. Соответствующее заявление в суд подало АО «Точка».
«Точка» просила признать Роспатентом обозначение общеизвестным для банковских услуг. Речь идет об обозначении, в котором название компании написано заглавными буквами черного цвета на белом фоне. Роспатент отказался удовлетворить заявление. Компания подала возражение, которое было оставлено без удовлетворения 30 октября 2025 года. Тогда общество обратилось в суд.
Общеизвестный товарный знак — это обозначение, которое стало узнаваемым из-за продолжительного или интенсивного использования. Узнаваемость касается не только товарного знака, но и его владельца. Он отличается от стандартного торгового знака бессрочной защитой и распространением прав на любые товары, а не только на узкий список видов деятельности.
В ноябре 2024 года Роспатент отказал ПАО «Группа Черкизово» в присвоении товарному знаку «Черкизово» статуса общеизвестного из-за слишком обширных формулировок товаров, однако Суд по интеллектуальным правам в итоге признал этот товарный знак общеизвестным. В декабре 2024 года компания ООО «Умный ритейл», владеющая сервисом «Самокат», подала заявку в Роспатент на признание обозначения «Самокат» общеизвестным для услуг доставки продуктов питания и розничной продажи, однако Роспатент отказал, сославшись на недостаточное географическое покрытие и результаты опроса.
В марте 2026 года ООО «Умный ритейл» обратилось в суд, и Суд по интеллектуальным правам 19 августа 2026 года признал решение Роспатента незаконным. Компания «Система ПБО», управляющая сетью «Вкусно — и точка», также обратилась в Суд по интеллектуальным правам с требованием признать незаконным отказ Роспатента в регистрации товарного знака «Весело и вкусно», поскольку ведомство посчитало его сходным со слоганом McDonald's. Рассмотрение этого спора запланировано на март 2026 года.
Количество вакансий в Ставропольском крае с ключевым навыком работы с ИИ выросло на 51% по итогам 2025 года, что наиболее распространено в IT-сфере, сфере банковских и финансовых услуг, а также в маркетинге, рекламе и PR. В Екатеринбурге в 2023 году спрос на бухгалтеров увеличился на 67% по сравнению с осенью 2022 года, что банк для предпринимателей «Точка» связал с ростом числа компаний, предоставляющих бухгалтерские услуги на аутсорсинге.