Число компаний на рынке АЗС Петербурга впервые за год снизилось

В Санкт-Петербурге с начала 2026 года число ликвидаций бизнеса на рынке розничной торговли моторным топливом превысило количество новых регистраций. По данным «Контур.Фокус», за январь—июль на рынке появились 11 новых организаций, тогда как 12 прекратили деятельность, пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рынок АЗС Петербурга начал сокращаться: ликвидаций бизнеса стало больше регистраций

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Рынок АЗС Петербурга начал сокращаться: ликвидаций бизнеса стало больше регистраций

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Годом ранее ситуация была обратной: за тот же период зарегистрировали 21 организацию, а ликвидировали 10. В результате общее число компаний на рынке АЗС Петербурга к 1 августа 2026 года составило 160 — на одну меньше, чем в начале года. За аналогичный период 2025 года их количество выросло со 143 до 152, или на 6,29%.

«Тенденция сокращения числа игроков на рынке АЗС в городе связана с ситуацией у крупных оптовых поставщиков. Тех, у которых были перебои, связанные с приостановкой или ремонтом нефтеперерабатывающих комбинатов, производящих бензин и дизельное топливо. Выиграли в этой ситуации вертикально интегрированные заправки. В регионах же в последние месяцы частники не могли получать топливо в полном объеме — в отличие от крупных сетей»,— отметил в беседе с «Ъ Северо-Запад» экономист, вице-президент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Александр Ходачек.

По его словам, такая ситуация привела к массовому простою на частных АЗС или вовсе к ликвидации этих небольших предприятий.

При этом число индивидуальных предпринимателей продолжает увеличиваться. С начала года их количество выросло с 82 до 84, или на 2,44%. Число юридических лиц, напротив, сократилось с 79 до 76 (-3,8%). В 2025 году обе категории показывали рост: число ИП увеличилось на 8,96%, а юрлиц — на 3,95%.

Негативная динамика наблюдается и на оптовом рынке топлива и агентских услуг. За семь месяцев 2026 года количество компаний здесь сократилось с 1009 до 987, или на 2,18%. За этот период было зарегистрировано 30 организаций, а 52 прекратили деятельность.

В 2025 году сокращение на оптовом рынке было значительно менее заметным: число компаний снизилось с 1027 до 1023, или на 0,39%. При этом за год зарегистрировали 69 организаций, а ликвидировали 71.

Матвей Николаев