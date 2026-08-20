Соболенко может потерять лидерство в рейтинге WTA после проигрыша Бейлек
В 1/8 финала Сincinnati Open, объединенного «тысячника» Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР) c общим призовым фондом $16,8 млн, первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в двух партиях уступила чешке Саре Бейлек. Эта неудача поставила под большой вопрос лидерство Соболенко в мировой классификации. Она может потерять его уже в ближайшем будущем. В мужской половине соревнований выбыл из борьбы посеянный первым Александр Зверев из Германии.
Встреча Арины Соболенко с Сарой Бейлек, которая со своим ростом 163 см на фоне своей мощной соперницы, мягко говоря, смотрелась не слишком внушительно, стартовала со значительным запозданием и завершалась в районе полуночи. Дело в том, что из-за дождя игровую программу Cincinnati Open в среду, 19 августа, пришлось прерывать примерно на полтора часа.
Подробнее — в материале «Ъ» «Маленькая, да ударненькая».
В конце 2025 года Арина Соболенко, ставшая лауреатом премии Женской теннисной ассоциации (WTA) в номинации «Игрок года», завоевала четыре титула WTA в одиночном разряде, включая US Open и турниры WTA 1000 в Майами и Мадриде.
В июне 2026 года на Wimbledon Арина Соболенко, будучи лидером мирового рейтинга, проиграла экс-первой ракетке мира японке Наоми Осаке в четвертом круге. В том же турнире выбыла и прошлогодняя победительница Ига Швентек, уступившая Александре Эале.
За несколько месяцев до этого, в апреле 2026 года, Соболенко потерпела неожиданное поражение в четвертьфинале Mutua Madrid Open, проиграв американке Хейли Баптист, которая тогда занимала 32-е место в мировом рейтинге. Соболенко не смогла реализовать шесть матчболов в этом матче.