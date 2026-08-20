Соболенко может потерять лидерство в рейтинге WTA после проигрыша Бейлек

В 1/8 финала Сincinnati Open, объединенного «тысячника» Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР) c общим призовым фондом $16,8 млн, первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в двух партиях уступила чешке Саре Бейлек. Эта неудача поставила под большой вопрос лидерство Соболенко в мировой классификации. Она может потерять его уже в ближайшем будущем. В мужской половине соревнований выбыл из борьбы посеянный первым Александр Зверев из Германии.

Встреча Арины Соболенко с Сарой Бейлек, которая со своим ростом 163 см на фоне своей мощной соперницы, мягко говоря, смотрелась не слишком внушительно, стартовала со значительным запозданием и завершалась в районе полуночи. Дело в том, что из-за дождя игровую программу Cincinnati Open в среду, 19 августа, пришлось прерывать примерно на полтора часа.

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