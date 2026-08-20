Маленькая, да ударненькая

В 1/8 финала Сincinnati Open, объединенного «тысячника» Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР) c общим призовым фондом $16,8 млн, первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в двух партиях уступила чешке Саре Бейлек. Эта неудача поставила под большой вопрос лидерство Соболенко в мировой классификации. Она может потерять его уже в ближайшем будущем. В мужской половине соревнований выбыл из борьбы посеянный первым Александр Зверев из Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После поражения уже в 1/8 финала турнира в Цинциннати шансы первой ракетки мира Арины Соболенко сохранить лидерство в рейтинге WTA резко уменьшились

Фото: Aaron Doster-Imagn Images / Reuters После поражения уже в 1/8 финала турнира в Цинциннати шансы первой ракетки мира Арины Соболенко сохранить лидерство в рейтинге WTA резко уменьшились

Фото: Aaron Doster-Imagn Images / Reuters

Встреча Арины Соболенко с Сарой Бейлек, которая со своим ростом 163 см на фоне своей мощной соперницы, мягко говоря, смотрелась не слишком внушительно, стартовала со значительным запозданием и завершалась в районе полуночи. Дело в том, что из-за дождя игровую программу Cincinnati Open в среду, 19 августа, пришлось прерывать примерно на полтора часа.

Однако едва ли это обстоятельство решающим образом повлияло на результат. Все-таки Соболенко — опытнейшая спортсменка, которой неоднократно приходилось играть по ночам. В данном случае имел значение иной фактор. Уровень тенниса, который уже несколько месяцев показывает белоруска, по большому счету не соответствует ее положению в рейтинге, и матч с Бейлек, 35-й ракеткой мира, лишний раз это подтвердил.

Дебют остался за Соболенко, которая сразу сделала брейк. Но на малышку Бейлек, еще ни разу не обыгрывавшую оппоненток из топ-10, это не произвело никакого впечатления.

Она сравняла счет, а затем, снова обменявшись с белоруской геймами, взятыми на чужих подачах, оставила за собой упорный тай-брейк. Во втором сете с Соболенко случился конфуз примерно такого же рода, как в четвертьфинале Roland Garros против Дианы Шнайдер, по ходу которого россиянка взяла десять геймов подряд. На этот раз первая ракетка мира потеряла нить игры, ведя — 4:1, и после пяти следующих геймов Бейлек праздновала победу — 7:6 (9:7), 6:4. Решающим моментом в данном случае стало низкое качество подачи белорусской теннисистки — лишь 50% попадания первым мячом, отсутствие эйсов и четыре двойные ошибки. Более того, на приеме первой подачи чешка выиграла 39% очков, что тоже очень много.

Очередное летнее фиаско Соболенко, которая недавно в Торонто на той же стадии проиграла россиянке Екатерине Александровой, ставит под вопрос ее дальнейшее пребывание на высшей строчке рейтинга.

Перед началом четвертьфинала между второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана и полькой Игой Швёнтек, который должен был состояться в ночь с четверга на пятницу по московскому времени, ситуация выглядела следующим образом. Чтобы стать первой и ликвидировать отставание от Соболенко в 354 очка, Рыбакиной, которая в 1/8 финала справилась с россиянкой Дианой Шнайдер — 6:4, 6:4, требовалось дойти в Цинциннати до финала. Но даже если на этой неделе задача вырваться вперед окажется ей не по плечу, у нее будет другой шанс — на US Open. Ведь там Рыбакина может потерять не более 240 очков, а Соболенко придется отстаивать 2000 баллов, заработанных год назад за победу. В общем, удержать лидерство белоруске может помочь только крайне удачное для нее стечение обстоятельств.

Тем временем завершила борьбу в Цинциннати первая ракетка России Мирра Андреева. Победительница Открытого чемпионата Франции никак не вернет уверенность, временно утраченную вскоре после своего парижского триумфа, и в третий раз в этом году уступила украинке Марте Костюк, с которой, правда, уверенно справилась в четвертьфинале Roland Garros. Результат их очередной встречи — 6:4, 0:6, 2:6 — за десять дней до старта US Open настораживает.

Мужская половина Cincinnati Open тоже осталась без своей первой ракетки, поскольку Александр Зверев из Германии уступил американцу Томми Полу — 6:4, 6:7 (6:8), 4:6. По ходу встречи немецкий теннисист вроде бы держал ситуацию под контролем. На тай-брейке он при счете 6:5 имел матчбол, в третьей партии вел со счетом 4:2, но Пол в обоих случаях оставлял ключевые розыгрыши за собой. Это уже третья его победа над Зверевым, вторым номером мирового рейтинга, который, как и на предыдущем «тысячнике» в Монреале, упустил шанс заметно сократить отставание от Янника Синнера. Преимущество итальянца над своим ближайшим преследователем немного сократится, но по-прежнему будет составлять более 5000 баллов, а в классификации, учитывающей результаты нынешнего сезона, он выигрывает у Зверева 1300 баллов.

Евгений Федяков