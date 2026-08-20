Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mario Luca Giusti Фото: Mario Luca Giusti

Лето почти закончилось, но мы все-таки рассчитываем на теплую осень — и продолжаем обустраивать жизнь на открытом воздухе. Специальной бывает не только садовая мебель, но и посуда. У бассейна небьющиеся бокалы и тарелки практически обязательны: разбить стекло рядом с водой, а потом пытаться понять, не оказалось ли оно в бассейне, — удовольствие сомнbтельное. Но такая посуда пригодится и просто в саду или на террасе.

Главное — не соглашаться на унылый пластик. У Alessi есть Dressed en Plein Air дизайна Марселя Вандерса — полноценная коллекция для обеда на открытом воздухе с тарелками и чашами из меламина, а также прозрачными бокалами и кувшинами из прочной термопластичной смолы. У Kartell — Trama Патрисии Уркиолы — сервиз, вдохновленный японской керамикой: матовые поверхности, спокойные оттенки и фактура делают его совсем не похожим на привычную пластиковую посуду. А не такой известный, как два предыдущих, но очень приятный флорентийский бренд Mario Luca Giusti вообще сделал подмену материалов фирменным приемом: его акриловые бокалы и кувшины притворяются цветным стеклом и хрусталем, а меламиновые тарелки — керамикой.

Сейчас особенно разумно присмотреться к таким вариантам еще и потому, что к концу лета многие из них оказываются на скидках. А даже когда сезон закончится, красивая небьющаяся посуда еще не раз пригодится для домашней вечеринки или детского праздника.

Анна Минакова