Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Agustin Marcarian / Reuters Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Туристы выбирают уже не количество поездок, а их смысл и эмоциональную ценность. На первый план выходит событийный туризм: люди по всему миру стремятся посетить крупные события — Олимпиаду, чемпионат мира по футболу, Формулу-1, концерты известных музыкантов. Формат поездки все чаще определяется конкретным интересом, говорится в отчете Travel + Leisure о трендах 2026 года.

Одновременно растет спрос на комфорт, гибкость и персонализацию. Туристы все чаще предпочитают бутик-отели, индивидуальные маршруты, короткие насыщенные поездки и автопутешествия, позволяющие самостоятельно управлять временем и программой. Набирает популярность и hotel jumping («прыжки из отеля в отель»), когда во время отпуска можно пожить в разных местах. Для поколения Z особенно характерны короткие международные выезды на один-два дня, сочетающие гастрономию, развлечения и активную социальную жизнь.

Среди перспективных направлений выделяют страны Восточной Европы — Чехию, Болгарию, Польшу и Венгрию, — а также Японию, Южную Корею, Таиланд, Турцию, Узбекистан и Марокко. Этот список дополняют регионы с выразительной природой: Гималаи, Азорские острова, национальные парки и горные районы. Интерес к традиционным европейским туристическим центрам постепенно уступает место любопытству к Азии и менее очевидным локациям. Даже искушенные путешественники не хотят довольствоваться просто хорошим сервисом. Организаторы эксклюзивных туров говорят, что теперь о гостях необходимо заботиться — искренне беспокоиться об удобстве и настроении каждого клиента. Только тогда можно создать по-настоящему выверенный комплекс услуг.

Демонстративное потребление все меньше определяет роскошь. Премиальность теперь скорее связана с искренними человеческими связями и индивидуальным подходом. Важны впечатления, которые сложно воспроизвести массово. Например, тот самый идеальный помидор к завтраку и спокойное утреннее купание в море — с собственного причала, разумеется. Еще растет спрос на трансформационные путешествия и мультигенерационные поездки — когда в путешествии участвуют несколько поколений семьи. Отпуск с родителями, бабушками и дедушками помогает компенсировать дефицит повседневного общения и укрепить семейные связи. Звучит как повод присмотреться к таким турам.

Яна Лубнина