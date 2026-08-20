«Реклама моющих средств подарила жанру название "мыльная опера"»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: DuMont Television Network Фото: DuMont Television Network

И телевидения-то еще не было, а сериалы уже были. Дело было, конечно, в бизнесе. Хозяева первых кинотеатров быстро поняли, что за кусочек истории зритель готов платить столько же, сколько за весь фильм, если пообещать продолжение. Так что короткие серийные детективы о брутальных сыщиках показывали в кино уже в начале XX века. Затем появились радиосериалы. В 1930-е слезливые мелодрамы в радиоэфире стали главной отрадой американских домохозяек, а постоянная реклама моющих средств в них подарила жанру название "мыльная опера".

Неудивительно, что первый сериал вышел в эфир практически одновременно с началом телевизионной эры — в 1946 году. "Далекий холм" — душещипательная история романа вдовы и женатого мужчины — продержался в эфире 2,5 месяца. Пустяки по нынешним временам. Самый длинный сериал продержался в эфире 57 лет.

Выгодное, выходит, дело. Так что ждем расширения концепции. Например, в ресторанах суп, поделенный на ингредиенты, можно назвать раздельным питанием. Бизнес шутить не будет.

Павел Шинский