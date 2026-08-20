Великий без титулов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ROGER-VIOLLET / AFP Фото: ROGER-VIOLLET / AFP

Имя велогонщика Раймона Пулидора во Франции знают все. Велоспорт в этой стране не менее популярен, чем футбол, а победителей легендарных гонок здесь чтят и помнят. Но Пулидор — отдельная история. Он, конечно, выигрывал многие старты, однако в главной велогонке для каждого француза — «Тур де Франс» — так и не смог победить ни разу. Это было какое-то фатальное невезение. Все попытки Пулидора стать первым оказывались неудачными, причем он постоянно останавливался в шаге от мечты. Только представьте: трижды он становился вторым в общем зачете и пять раз — третьим.

Пулидор выиграл семь этапов «Тур де Франс», но ни разу не выходил на старт в желтой майке лидера. Его называли «Вечно второй». А когда в 1968 году Раймона сбил мотоцикл организаторов, впору было задуматься о мистических силах, которые не дают гонщику победить. При этом болельщики его обожали. Во Франции его ласково называли «Пупу». И, если верить прессе 1970-х, поклонников у него было больше, чем у многократного победителя «Большой петли» Жака Анкетиля.

Этот парадокс даже стал поводом для двух исследований о влиянии «Тур де Франс» на французское общество. Исследователи пришли к выводу, что образ простого парня из народа сделал Пулидора столь популярным, а его неудачи вызывали у людей искреннее сочувствие. В 1973 году велогонщик стал кавалером ордена Почетного легиона — одной из высших государственных наград Франции. Он ушел из жизни в 2019 году в возрасте 83 лет и вошел в историю как любимый и почитаемый, но все же так и не победивший в самой престижной велогонке мира.

Владимир Осипов