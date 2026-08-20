Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Infiniti Фото: пресс-служба Infiniti

Понятно, что покупка автомобиля — часто эмоциональный поступок, а не рациональный. Но эмоции у каждого свои, поэтому характеристики автомобиля все же принято выражать в цифрах, а не в эпитетах: количество цилиндров в двигателе внутреннего сгорания или подушек безопасности, запас хода электромобиля на одном заряде и так далее. Но марка Infiniti на днях похвасталась весьма нетривиальной технической характеристикой своего семейного кроссовера QX60. Модель, кстати, поступила в продажу в 2021 году и практически успела попасть на наш рынок: между пандемией и уходом Infiniti из России к нам приехали несколько экземпляров этого кроссовера для сертификации.

Однако свежий релиз марки не об этом, а о том, что после рестайлинга модель может похвастаться рекордным числом подстаканников и держателей для бутылок. Всего их восемь и четыре соответственно. Для пассажиров переднего ряда предусмотрены два подстаканника в центральной консоли, еще два — во втором ряду, а на галерке, где обычно ездят дети, — целых четыре. Как сообщил представитель Infiniti, приспособления для хранения напитков, судя по опросам клиентов, являются одной из важнейших опций автомобиля. И желательно, чтобы на каждого пассажира приходилось не по одному, а как минимум по два. Потому что в путешествие автовладельцы, как правило, берут бутылки с водой из дома, но в дороге обязательно покупают что-нибудь еще на заправке или в придорожном кафе.

Кроме того, по словам представителя Infiniti, в кроссовере QX60 подстаканник может вместить не только стандартный стакан с кофе или колой, но и iPhone 17 Pro Max — при конструировании были учтены габариты этого гаджета. Считается, что первые подстаканники в их современном понимании появились в 1984 году благодаря инженерам корпорации Chrysler. Ими оснастили семейные минивэны Dodge Caravan и Plymouth Voyager. Затем несколько лет ушло на постоянное совершенствование этих приспособлений. Не стоит забывать, что дело происходило в США, где любое пролитое на одежду кофе может стать поводом для судебного иска.

Дмитрий Гронский