Еще несколько лет назад вечер в баре или ресторане по умолчанию подразумевал алкоголь. Сегодня картина меняется. В картах столичных заведений безалкогольные коктейли занимают практически первые страницы, а их цена сравнялась с классическими. Это не маркетинговый ход, а отражение глобального сдвига. Mindful drinking, или осознанное потребление, из субкультуры превращается в мейнстрим. И Россия здесь не исключение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Зарубежным трендам вроде «Сухого января» с бойкотом спиртного россияне пока не следуют, но за 16 лет пить стали почти в два раза меньше, недавно подсчитали в Минздраве. Mindful drinking на практике — это не полный отказ от удовольствия, а новая умеренность. Люди не уходят из заведений, но все чаще выбирают сложные вкусы и редкие ингредиенты. Набирают популярность и функциональные коктейли с адаптогенами против стресса, сложной чайной или травяной базой.

А, например, в китайские бары переехала даже традиционная медицина. Уставшая молодежь называет это панк-велнесом. Суть тренда — в бешеном ритме жизни и походах в бар, где прямо на месте сделают полный чекап и полезный коктейль на основе трав. Ритуал тот же: общение, эстетика и сложность вкуса тоже остаются, но исчезают утреннее чувство вины и мутный разум. Забота о тебе становится новой роскошью, не менее ценной, чем редкий виски или хорошее вино.

Люди готовы платить за напиток, который дарит удовольствие без последствий; за атмосферу, где можно расслабиться, не теряя контроля; за сложный вкус, ради которого не надо идти на компромиссы со здоровьем. И, как обсуждают в биохакерской среде, выигрывают те заведения, которые первыми предложат не просто безалкогольную альтернативу, а новый гастрономический опыт.

Анна Кулецкая