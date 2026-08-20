Румынский F-16 уничтожил морской дрон на газовом месторождении Neptun Deep
Румынский истребитель F-16 уничтожил безэкипажный катер со взрывчаткой в районе газового месторождения в Черном море. Об этом рассказал врио министра обороны Румынии Раду Мируцэ в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
«Утром береговая охрана сообщила об обнаружении морского дрона в нескольких сотнях метров от места газодобычи, в периметре месторождения Neptun Deep, в исключительной экономической зоне, в 80 милях от Констанцы», — уточнил господин Мируцэ. По его словам, для защиты работников и критически важной инфраструктуры после обнаружения дрона в воздух поднимали два F-16.
Politico писало, что в НАТО опасаются эскалации ситуации с беспилотниками в Европе. По информации издания, на встрече в Брюсселе в начале июня обсуждали, среди прочего, защиту проекта Neptun Deep — который должен стать крупнейшим по добыче природного газа в румынском секторе Черного моря.
Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ 11 июля 2026 года сообщал о пяти случаях обнаружения морских беспилотников до и после инцидента с дроном в порту Констанцы. Все обнаруженные аппараты были уничтожены, при этом часть фрагментов содержала взрывчатку. Румынские власти также эвакуировали людей в районе порта 5 июня 2026 года, когда в порту Констанцы взорвался морской дрон; тогда пострадавших не было, и Украина признала принадлежность аппарата, объяснив, что он сбился с курса под воздействием средств РЭБ.
Помимо этого, 16 августа 2026 года Министерство обороны Румынии сообщило о сбитом беспилотнике над территорией республики, нарушившем ее воздушное пространство. Этот дрон был уничтожен истребителем F-18 Воздушно-космических сил Испании, дислоцированных в Румынии. Представитель штаба НАТО, полковник армии США Мартин О’Доннелл в тот же день заявил, что сбитый беспилотник, вероятно, принадлежал России.