Румынский F-16 уничтожил морской дрон на газовом месторождении Neptun Deep

Румынский истребитель F-16 уничтожил безэкипажный катер со взрывчаткой в районе газового месторождения в Черном море. Об этом рассказал врио министра обороны Румынии Раду Мируцэ в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Утром береговая охрана сообщила об обнаружении морского дрона в нескольких сотнях метров от места газодобычи, в периметре месторождения Neptun Deep, в исключительной экономической зоне, в 80 милях от Констанцы», — уточнил господин Мируцэ. По его словам, для защиты работников и критически важной инфраструктуры после обнаружения дрона в воздух поднимали два F-16.

Politico писало, что в НАТО опасаются эскалации ситуации с беспилотниками в Европе. По информации издания, на встрече в Брюсселе в начале июня обсуждали, среди прочего, защиту проекта Neptun Deep — который должен стать крупнейшим по добыче природного газа в румынском секторе Черного моря.