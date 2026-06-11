Politico: в НАТО опасаются ударов БПЛА по газовому проекту Румынии в Черном море

В НАТО опасаются эскалации ситуации с беспилотниками в Европе. На закрытом совещании 32 послов стран НАТО в среду было принято решение об ускорении закупок дронов-перехватчиков. Однако сроки закупок и поставок средств в войска неизвестны, указывает Politico.

Со ссылкой на источники издание пишет, что угрозы для той же Румынии представители НАТО обсуждали еще на прошлой неделе. По словам собеседников Politico, участники той встречи выразили готовность отправить в эту страну дополнительные средства ПВО. В конце мая беспилотник ударил по жилой многоэтажке в городе Галац на востоке Румынии. Власти страны обвинили в случившемся Россию.

После новой встречи представителей НАТО 10 июня президент Румынии Никушор Дан написал в X, что «союзники выразили солидарность с Румынией в связи с недавними инцидентами с беспилотниками». Он подтвердил, что «было достигнуто соглашение об ускорении проектов НАТО по реагированию на угрозы со стороны беспилотников». «Также важно обеспечить безопасность в Черном море для защиты критической инфраструктуры и стратегических энергетических проектов», — подчеркнул господин Дан.

На встрече в Брюсселе обсуждали, среди прочего, защиту проекта Neptun Deep — который должен стать крупнейшим по добыче природного газа в румынском секторе Черного моря. Запуск производства планируется в 2027 году. Проект реализуют государственная Romgaz и контролируемая австрийской OMV Petrom. Стоимость проекта оценивается в €4 млрд, указывает Politico.

Когда союзники закупят дроны-перехватчики, непонятно, отмечается в публикации. Дипломатический источник заявил, что встреча в среду подчеркнула необходимость в срочной реализации «конкретных инициатив» к саммиту лидеров НАТО 7–8 июля в Анкаре.

СМИ писали, что некоторые страны Европы хотят заключить соглашения с Румынией на поставки газа с черноморского месторождения Neptun Deep. Например, для Венгрии румынские поставки гарантированно смогут покрыть 20–25% от объема, необходимого для замещения российского газа, писало издание Index.