Австралия обязала технологические корпорации платить местным СМИ за контент

В Австралии принят закон, в соответствии с которым транснациональные технологические корпорации будут платить налог в 2,5% своей местной рекламной выручки. Собранные средства будут направлены австралийским новостным издателям. Об этом сообщает Reuters.

Закон распространяется на Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), Google, TikTok и LinkedIn, чей локальный рекламный доход превышает 250 млн австралийских долларов ($178 млн). При этом корпорации могут получать льготы по выплатам, заключив соглашения не менее чем с восемью местными новостными компаниями о прямых выплатах за использование их контента. Вовсе из-под действия закона выводятся компании, не имеющие «значительного» присутствия в стране независимо от их рекламного дохода.

Екатерина Наумова