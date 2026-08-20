ЦАХАЛ начал расследование гибели в Газе палестинской девочки и 15 медиков

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале уголовного расследования гибели пятилетней девочки Хинд Раджаб и 15 палестинских медиков в Газе. Как пишет Associated Press, это первое уголовное расследование действий израильских военнослужащих в Газе.

ЦАХАЛ заявил, что изучил несколько громких дел о гибели палестинцев, в которых СМИ и правозащитники обвиняют израильских военных, и принял решение о начале уголовного расследования по двум из них.

Как пишут СМИ, в январе 2024 года израильские военные открыли огонь в Газе по автомобилю, в котором находилась Хинд Раджаб и шестеро членов ее семьи. Все пассажиры погибли. ЦАХАЛ неоднократно заявлял, что в момент стрельбы его военнослужащих не было в этом районе. Теперь в заявлении Армии Израиля говорится, что военные, скорее всего, действительно открыли огонь по автомобилю, однако перед этим ЦАХАЛ предупреждал мирных жителей о запрете появляться в этом районе.

Второе дело, по которому начато расследование,— гибель в марте 2025 года 15 палестинских медиков и спасателей в Газе. Сначала ЦАХАЛ заявлял, что автомобили с медиками «подозрительно приближались» к израильским военнослужащим с выключенными фарами и аварийными сигналами, поэтому те сочли их угрозой и открыли огонь. Однако позже ЦАХАЛ признал ошибки в сообщениях об их гибели, а теперь начал расследование.

Яна Рождественская