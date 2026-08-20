В Суздале прошел театральный фестиваль «Сенокос»

Фестиваль «Сенокос» — самый масштабный проект «МИРА центра», который устраивает интервенцию современного искусства в городе, где ценят старину. В этом году в программе были три премьеры — Дмитрия Волкострелова, Нади Кубайлат и театра «Эскизы в пространстве». И две из них связаны с Бертольтом Брехтом. Видимо, тема нынешнего смотра «Диалог как действие» подталкивала к творчеству автора, считавшего театр не развлечением, а социальным инструментом.

В основе спектакля Нади Кубайлат «Кабаре. Рейв» — программное эссе Брехта «Уличная сцена». В нем драматург объяснял принципы эпического театра на примере ДТП, где о происшествии рассказывает случайный свидетель. В этой нелинейной уличной постановке участниками театрального столкновения стали, в частности, Филиппо Томмазо Маринетти, придумавший манифест футуризма как раз после аварии, и Айседора Дункан, задушенная в спорткаре своим шарфом.

Трое артистов, Яна Кузина, Александр Николаев и Михаил Гостев, вылезая из дымящейся перевернутой машины, пытались рассказать о случившемся по законам эпического театра, без лишних эмоций и вживания в роли, но это оказалось не так-то просто. А за эффект отчуждения отвечали кабаре и рейв, две музыкальные формы начала и конца XX века, объединяющие актеров и зрителей в едином порыве. Общие танцы под электронные ритмы хоть и не способствовали столь важному для Брехта критическому мышлению, но вполне отвечали теме «диалог как действие».

Подробнее о фестивале — в материале «Ъ» «Закосили под Брехта».