ТАСС: РПЦ передала части мощей Донского из Архангельского собора в другие храмы

Частицы мощей князя Дмитрия Донского по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла будут храниться не только в Архангельском соборе в Кремле, но и в других храмах Русской православной церкви. Об этом «РИА Новости» и ТАСС сообщили источники в РПЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

«Несколько фрагментов мощей князя Дмитрия Донского, изъятых из саркофага в Архангельском соборе, передано для почитания верующими по благословению патриарха Кирилла»,— сказал собеседник «РИА Новости».

В июле в Архангельском соборе из-за проседания плит пола на захоронениях князей и угрозы разрушения надгробниц начали реставрационные работы. Специалисты достали три саркофага — князя Дмитрия Донского, князя Ивана Красного и Угличского князя Дмитрия Жилки. Реставраторы обнаружили две трещины на крышке саркофага Дмитрия Донского. Средняя часть крышки могла обрушиться внутрь. С благословения патриарха саркофаг вскрыли и подтвердили, что внутри хранятся мощи святого.

Дмитрий Донской погиб в 1389 году. Он был похоронен в Архангельском соборе. Саркофаг раскапывали только в 1860-х годах, чтобы переместить выше. Тогда из него была изъята слезница и передана в Оружейную палату. Принадлежность останков не проверяли. В 1988 году князя канонизировали. По словам реставраторов, мощи сохранились почти полностью. У открытых мощей святого в Архангельском соборе патриарх Кирилл возглавил молебен.