ТАСС: РПЦ передала части мощей Донского из Архангельского собора в другие храмы
Частицы мощей князя Дмитрия Донского по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла будут храниться не только в Архангельском соборе в Кремле, но и в других храмах Русской православной церкви. Об этом «РИА Новости» и ТАСС сообщили источники в РПЦ.
Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ
«Несколько фрагментов мощей князя Дмитрия Донского, изъятых из саркофага в Архангельском соборе, передано для почитания верующими по благословению патриарха Кирилла»,— сказал собеседник «РИА Новости».
В июле в Архангельском соборе из-за проседания плит пола на захоронениях князей и угрозы разрушения надгробниц начали реставрационные работы. Специалисты достали три саркофага — князя Дмитрия Донского, князя Ивана Красного и Угличского князя Дмитрия Жилки. Реставраторы обнаружили две трещины на крышке саркофага Дмитрия Донского. Средняя часть крышки могла обрушиться внутрь. С благословения патриарха саркофаг вскрыли и подтвердили, что внутри хранятся мощи святого.
Дмитрий Донской погиб в 1389 году. Он был похоронен в Архангельском соборе. Саркофаг раскапывали только в 1860-х годах, чтобы переместить выше. Тогда из него была изъята слезница и передана в Оружейную палату. Принадлежность останков не проверяли. В 1988 году князя канонизировали. По словам реставраторов, мощи сохранились почти полностью. У открытых мощей святого в Архангельском соборе патриарх Кирилл возглавил молебен.
В апреле 2026 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил президента Владимира Путина за передачу двух икон из Третьяковской галереи в Русскую православную церковь. Речь идёт о Владимирской и Донской иконах Богоматери, хранившихся в галерее с 1930 года. Донскую икону планируется перевезти в одноимённый монастырь после экспозиции в храме Христа Спасителя.
Передача этих икон была оформлена как безвозмездное пользование на 49 лет, при этом они формально остаются на балансе Государственного музейного фонда. Ранее, в 2023 году, по аналогичной схеме была передана Русской православной церкви икона «Святая Троица» Андрея Рублева. Музейные специалисты отмечали, что такие перемещения представляют риск для древних икон из-за необходимости соблюдения особых условий хранения, влажности и температуры.