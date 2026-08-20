Верховный суд утвердил пожизненный срок тагильчанину за убийство школьницы

Верховный Суд РФ отказал в пересмотре приговора жителю Нижнего Тагила (Свердловская область) Владимиру Александрову, приговоренному к пожизненному лишению свободы за изнасилование и убийство несовершеннолетней. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

«На судебный акт Владимиром Александровым была подана кассационная жалоба. Высшая судебная инстанция страны признала приговор законным и обоснованным»,— говорится в сообщении.

Напомним, летом 2024 года общественность всколыхнула громкая история из Нижнего Тагила. В конце августа в городе пропала девочка. Пропавшую школьницу искали 140 сотрудников полиции Нижнего Тагила. Через несколько дней тело ребенка было обнаружено в подвале общежития. Эксперты установили, что перед смертью ребенка изнасиловали, а смерть наступила от асфиксии. Вскоре по подозрению в преступлении был задержан 38-летний Владимир Александров, проживавший в том же доме, что и погибшая. На момент задержания он находился в другом регионе.

Согласно обвинению, осужденный обманом заманил к себе девочку. Когда она оказалась у него дома, он изнасиловал ее, а телефон выбросил в окно. Затем, чтобы скрыть следы преступления, привел ребенка в затопленный подвал общежития, где задушил. Труп девочки он прикрыл дверью.

В ходе расследования уголовного дела об убийстве малолетней вскрылось еще одно преступление Владимира Александрова. В начале августа того же года тагильчанин обманом заманил к себе домой 20-летнюю девушку, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и удерживал в комнате в течение четырех часов. Оба преступления он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Свердловский областной суд признал его виновным в изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ), незаконном лишении свободы (ч. 1 ст. 127 УК РФ), изнасиловании потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ), и убийстве малолетнего, совершенном с целью скрыть другое преступление (пп. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Суд назначил ему пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны и взыскал с осужденного 8 млн руб. компенсации морального вреда.

Полина Бабинцева