Германия примет четыре матча регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2027/28

Национальная хоккейная лига (НХЛ) совместно с Ассоциацией игроков (NHLPA) объявила о проведении четырех матчей регулярного чемпионата сезона-2027/28 в Германии. Встречи пройдут в рамках Global Series — программы, учрежденной для популяризации хоккея за пределами Северной Америки.

«Бостон Брюинс» проведет две игры на арене SAP Garden в Мюнхене. В столице Баварии родился форвард команды Джон-Джейсон Петерка. Также «Эдмонтон Ойлерс» примет два матча на стадионе Lanxess Arena в Кельне — родном городе нападающего клуба Леона Драйзайтля, который является самым результативным игроком из Германии в истории НХЛ.

Соперники команд и точные даты игр будут названы позднее. В сезоне-2026/27 в Дюссельдорфе пройдут два матча регулярного чемпионата между «Оттава Сенаторс» и «Чикаго Блэкхокс».

В Германии ранее состоялись 22 матча с участием команд НХЛ. Официальным был лишь один из них. В 2011 году «Буффало Сейбрс» победил «Лос-Анджелес Кингс» в Берлине (4:2).

Арнольд Кабанов