Германия примет четыре матча регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2027/28
Национальная хоккейная лига (НХЛ) совместно с Ассоциацией игроков (NHLPA) объявила о проведении четырех матчей регулярного чемпионата сезона-2027/28 в Германии. Встречи пройдут в рамках Global Series — программы, учрежденной для популяризации хоккея за пределами Северной Америки.
«Бостон Брюинс» проведет две игры на арене SAP Garden в Мюнхене. В столице Баварии родился форвард команды Джон-Джейсон Петерка. Также «Эдмонтон Ойлерс» примет два матча на стадионе Lanxess Arena в Кельне — родном городе нападающего клуба Леона Драйзайтля, который является самым результативным игроком из Германии в истории НХЛ.
Соперники команд и точные даты игр будут названы позднее. В сезоне-2026/27 в Дюссельдорфе пройдут два матча регулярного чемпионата между «Оттава Сенаторс» и «Чикаго Блэкхокс».
В Германии ранее состоялись 22 матча с участием команд НХЛ. Официальным был лишь один из них. В 2011 году «Буффало Сейбрс» победил «Лос-Анджелес Кингс» в Берлине (4:2).
Проведение двух матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в Дюссельдорфе между «Оттавой Сенаторс» и «Чикаго Блэкхокс» в сезоне 2026/27 является частью стратегии по укреплению присутствия НХЛ в Германии. Эта стратегия включает стратегические инвестиции в развитие игры, создание контента, установление новых долгосрочных деловых партнерств и обязательство проводить больше матчей регулярного сезона НХЛ в Германии. За последние годы в плей-офф НХЛ выходили «Бостон Брюинс», «Эдмонтон Ойлерс», «Оттава Сенаторс», «Чикаго Блэкхокс» и «Лос-Анджелес Кингс». Например, в апреле 2026 года «Бостон Брюинс», «Эдмонтон Ойлерс», «Оттава Сенаторс» и «Лос-Анджелес Кингс» вышли в плей-офф Кубка Стэнли, а «Чикаго Блэкхокс» получил первую победу в октябре 2025 года.
Немецкий хоккеист Марко Штурм в июне 2025 года был назначен главным тренером клуба НХЛ «Бостон Брюинс». До этого назначения Штурм с 2018 года работал в системе клуба «Лос-Анджелес Кингс», где до 2022 года занимал должность ассистента главного тренера основной команды, а затем возглавил фарм-клуб «Лос-Анджелеса» — «Онтарио Рейн». Под его руководством сборная Германии стала серебряным призером Олимпиады-2018.