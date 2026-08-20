Почти 5 тыс. жителей Новгородской области остаются без света после непогоды

В Новгородской области продолжается восстановление электроснабжения после непогоды. По состоянию на 12:00 20 августа без света оставались 296 населенных пунктов, где проживают 4 959 человек, сообщил заместитель губернатора региона Илья Крашенинников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Новгородской области 296 населенных пунктов остаются без света после непогоды

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Новгородской области 296 населенных пунктов остаются без света после непогоды

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

К ликвидации последствий привлечены 64 бригады энергетиков — 222 человека и 72 единицы техники. В том числе на помощь региону прибыли 10 бригад из Псковской и Вологодской областей, а также Республики Карелия.

По словам господина Крашенинникова, ситуация постепенно стабилизируется. По мере восстановления электроснабжения освободившиеся бригады направляют на наиболее проблемные участки.

«Основную часть работ планируем завершить сегодня, до конца светового дня»,— отметил вице-губернатор.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в Новгородской области после шторма восстановили электроснабжение 80% потребителей.

Матвей Николаев