В Карелии школьник получил ожоги 80% тела на железной дороге

Школьник получил электротравму и ожоги 80% поверхности тела на железнодорожных путях в Карелии. В тяжелом ожоговом шоке его доставили в детскую республиканскую больницу имени И. Н. Григовича, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При благоприятном исходе ребенку предстоит длительное лечение, включающее многочисленные процедуры и операции

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ При благоприятном исходе ребенку предстоит длительное лечение, включающее многочисленные процедуры и операции

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

После оценки состояния врачи приняли решение перевезти мальчика в Санкт-Петербург для дальнейшего лечения. Санитарным бортом его доставили в детский городской многопрофильный центр высоких медицинских технологий.

По словам господина Охлопкова, при благоприятном исходе ребенку предстоит длительное лечение, включающее многочисленные процедуры и операции.

Карина Дроздецкая