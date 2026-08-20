В Карелии школьник получил ожоги 80% тела на железной дороге
Школьник получил электротравму и ожоги 80% поверхности тела на железнодорожных путях в Карелии. В тяжелом ожоговом шоке его доставили в детскую республиканскую больницу имени И. Н. Григовича, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.
При благоприятном исходе ребенку предстоит длительное лечение, включающее многочисленные процедуры и операции
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ
После оценки состояния врачи приняли решение перевезти мальчика в Санкт-Петербург для дальнейшего лечения. Санитарным бортом его доставили в детский городской многопрофильный центр высоких медицинских технологий.
По словам господина Охлопкова, при благоприятном исходе ребенку предстоит длительное лечение, включающее многочисленные процедуры и операции.