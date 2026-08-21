От израильской кухни до томатов из маминой теплицы

День израильской кухни: портал в Тель-Авив

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30 августа в центре дизайна Design District DAA пройдет V фестиваль «День израильской кухни». В пространстве «Башня» откроется портал в Тель-Авив, где гостей в честь первого юбилея гастрономического проекта будет ждать вкусная еда, безудержные танцы и бесшабашное веселье.

В празднике примут участие ведущие рестораны Петербурга, кулинарный гуру Илья Лазерсон и творческое объединение Cavadisco. Ресторанный лайнап фестиваля пополнили три новых участника: бистро Tel Aviv by Saviv с израильско-левантийским меню, бистро средиземноморской кухни Mоа и проект «Лиса Пришла», где готовят курицу.

Остальные участники хорошо знакомы гостям: многие из них присоединились к «Дню израильской кухни» еще в 2022 году, когда фестиваль только появился на свет. Бистро Saviv, кафе Dizengof/99 и ресторан «Лехаим» традиционно отвечают за настоящую израильскую кухню: от ашкеназских кошерных закусок до современных сефардских блюд. Творчески преобразуют национальные кухни под ближневосточный стиль французское бистро Mon Chouchou, кулинария с русскими традициями «Шаляпин», греческая таверна Pame и грузинский ресторан Litera G. Пекарня-сыроварня «Брод» привозит сыры со специями и ремесленный хлеб, винный бар Zazazu запускает эногастрономическое путешествие по регионам Израиля, а коктейли с тель-авивским вайбом миксует творческое объединение Cavadisco, присоединившееся к фестивалю.

В этом году «День израильской кухни» отметился также фешен-коллаборацией: дизайнер Маор Забар предоставил для юбилейной афиши фотографию со шляпой из коллекции, посвященной кулинарии.

Кульминацией вечера станет живое выступление группы «Пузо и виртуозы Ленинграда» с их фирменным залихватским исполнением женских песен советской эстрады.

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FRANK: хвостатый праздник

23 августа на площадке VOKZAL 1853 соберутся десятки четвероногих гостей вместе со своими хозяевами. Ресторан FRANK устраивает первую в Петербурге тусовку для собак и их владельцев.

В программе знакомства с собаководами, лекции от кинолога, диджей и ведущий с конкурсами для питомцев, креативный груминг, моментальные фото на память и минимаркет с товарами для хвостатых участников.

Особое место в программе занимает гастрономия. Команда FRANK приготовит фирменные ребра, а также порадует гостей специальным «хот-догом дня». Все вырученные от продажи хот-догов средства будут переданы в благотворительный приют «Вера-Надежда-Любовь».

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Кафе-кондитерская «Круч»: три стихии в одном десерте

Кафе-кондитерская «Круч» участвует в третьем сезоне проекта «Почтовая булочка» от бутик-пекарни La Poste (от франц. «почта»), знакомящем гостей с самобытными пекарнями и кондитерскими со всей планеты.

Пока в столице встречают бриошь с кофейным кремом и какао от кондитерской «Круч», в Петербурге можно попробовать новую версию крем-брюле от концепт-шефа и совладелицы La Poste Оксаны Кузнецовой — десерта, в котором сошлись три кондитерских стихии и любовь к Парижу: деликатная слоеная основа, заварной крем и хрупкая сахарная вуаль.

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«Ронин»: шашлычный бранч

23 августа бистро «Ронин» и шампур-бар «Шашлычники» устраивают на крыше совместный бранч с шашлыками в атмосфере дачного квартирника.

«Шашлычники» привезут на бранч свои фирменные позиции: шашлык в олдскульном маринаде — из свинины с томатным соусом и из курицы с соусом из сметаны и зеленой аджики, печенный на углях картофель с маринованной черемшой, сметаной и чесночным маслом и мангал-салат из печеных овощей с сальсой из томатов и йогуртовой заправкой, а также три вида домашних настоек — все то, ради чего когда-то и собирались большой компанией на даче.

В качестве комплимента каждому гостю подадут нарезку из арбуза или дыни, разложенную в ярком бассейне, доверху наполненном льдом.

За музыкальное настроение бранча отвечает DJ Kust с сетами в стиле R&B и русской поп-музыки тех самых лет, а завершит вечер живое звучание хитов девяностых и двухтысячных в исполнении группы «Балалайка Jam».

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«Майтри»: проводы лета

22 августа курорт «Майтри» завершает серию атмосферных встреч на побережье Финского залива. Финальный вечер проекта совпадает с Яблочным Спасом, поэтому главным акцентом в тарелках станут яблоки. Шеф-повар Кирилл Нестеренко разработал сет, в котором этот фрукт раскрывается в самых разных текстурах — от пряного чатни до хрустящих чипсов.

По традиции застолье начнется с закусок. На стол подадут фермерские овощи в различных вариациях: копченые с сыром лабне, запеченные с козьим сыром и медом, а также свежие. Их дополнят риет из копченого лосося с хрустящим тартином, пастрами из утки с яблочным чатни, пряная сальса с гриссини и дзадзики с зеленым яблоком и теплыми лепешками из печи.

Основная программа будет состоять из четырех подач. Первым курсом к столу прибудет лосось, маринованный с яблоком и цитрусами. В качестве следующей перемены шеф представит сочную утиную грудку с карамелизированной грушей. Затем сервируют сет фермерских сыров с домашним яблочным вареньем и медом в сотах, а изысканным финалом станет грушевая панакота с яблочными чипсами.

Музыкальную атмосферу создаст Женя Литвяк — известный петербургский винный эксперт и участник творческого объединения Friendly Family. Гостей ждет эксклюзивный диджей-сет на виниловых пластинках.

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Giallo: томаты из маминой теплицы

В ресторане Giallo подготовили сезонное предложение: дыню с пармой и бурратой, радиччио с коппой и инжиром, агуачиле из гребешка с персиком и персиковый пирог с мороженым из маскарпоне.

При этом гвоздем гастрономической программы станет карпаччо из томатов, выращенных мамой директора ресторана в семейной теплице. Томаты разных сортов, полученных в разных странах, от Канады и Италии до России, США и Польши: желтые, темные, розовые, большие и маленькие. Это блюдо сохранится в меню только на время урожая.

Светлана Куликова