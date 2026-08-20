В Томской области запретили съемку атак БПЛА

На территории Томской области вводится запрет на фото- и видеофиксацию атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и последствий ударов. Соответствующее постановление подписал глава региона Владимир Мазур.

Согласно документу, запрет также распространяется на съемку средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мест дислокации сил и средств Минобороны РФ и правоохранительных органов, военной инфраструктуры и систем охраны топливно-энергетического комплекса, промышленности, ЖКХ, мостов и других критически важных объектов.

Ограничения на публикацию информации, связанной с последствиями применения БПЛА, ПВО и РЭБ, касаются и СМИ.

Как писал «Ъ-Сибирь», аналогичный запрет с июля этого года был введен в Омской области.

Александра Стрелкова