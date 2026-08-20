В Петербурге оштрафовали христианский университет за нежелательные книги

Ленинский районный суд Петербурга оштрафовал Санкт-Петербургский христианский университет на 60 тыс. рублей за распространение материалов организации, признанной нежелательной в России. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Издания были доступны для выдачи неограниченному кругу читателей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Издания были доступны для выдачи неограниченному кругу читателей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Поводом для дела стало наличие в библиотеке университета двух книг, изданных «Миссией Евразия» (признана нежелательной организацией на территории РФ). Издания были доступны для выдачи неограниченному кругу читателей.

Организацию «Миссия Евразия» (признана нежелательной организацией на территории РФ) Минюст включил в перечень нежелательных в мае 2026 года. Суд установил, что университет распространил информационные материалы этой организации, что стало основанием для привлечения к ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной в РФ).

Представитель университета вину не признал и заявил, что организация предпринимала меры для уничтожения книг. Суд назначил штраф в размере 60 тыс. рублей.

Карина Дроздецкая