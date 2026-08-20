Минприроды Красноярского края требует со структуры Segezha Group 148 млн рублей

Министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края подало в арбитражный суд региона иск к ООО «Ксилотек-Сибирь» (входит в Segezha Group). Ведомство требует взыскать с компании 148,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лесозаготовка на предприятии лесопромышленного холдинга Segezha Group

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Лесозаготовка на предприятии лесопромышленного холдинга Segezha Group

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Об этом свидетельствует информация из картотеки арбитражных дел. Исковое заявление поступило в суд 19 августа, дата рассмотрения дела пока не назначена.

ООО «Ксилотек-Сибирь» реализует в Лесосибирске Красноярского края инвестиционный проект «Развитие деревообрабатывающего комплекса полного цикла», который включен Минпромторгом РФ в перечень приоритетных в области освоения лесов.

Стоимость его реализации составляет более 1,5 млрд руб. Проект предусматривает создание и развитие на территории Красноярского края производственных мощностей по глубокой переработке древесины. В частности, речь идет о строительстве лесопильного и сушильного комплексов, а также завода по производству топливных гранул (пеллет) производственной мощностью 110,5 тыс. тонн в год.

Лолита Белова