Volkswagen сбил детей в Воронежской области: погибла 13-летняя школьница

Вечером 19 августа в Борисоглебске автомобиль Volkswagen Polo сбил 13-летнюю девочку и 11-летнего мальчика. Школьница умерла на месте происшествия до приезда скорой помощи. Мальчик доставлен в больницу с телесными повреждениями. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Воронежской области 20 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото с места ДТП

Фото: ГУ МВД по Воронежской области Фото с места ДТП

Фото: ГУ МВД по Воронежской области

ДТП случилось на улице 40 лет Октября. За рулем автомобиля находился 22-летний местный житель. По предварительным данным, он не учел ряд факторов, включая дорожные условия и скорость движения транспортного средства. Volkswagen сбил детей, после чего вылетел с дороги и врезался в стоявшие автомобили «Лада Ларгус» и Haval Jolion.

Уточняется, что дети пересекали проезжую часть слева направо относительно движения машины вне нерегулируемого пешеходного перехода, но в зоне его видимости. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что воронежское ООО «Газ ресурс» за 383 млн руб. отремонтирует в Курской области 15,5 км дороги Конышевка — Макаро-Петровское с подъездами к селам Беляево и Черничено. По данным полиции, именно на этой дороге 9 июля произошло ДТП с участием автомобиля первого заместителя губернатора Курской области Александра Чепика. В аварии погибла 15-летняя девушка.

Денис Данилов