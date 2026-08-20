В Минтрансе предложили увязать поддержку регионов с оценкой работы транспорта

Меры федеральной поддержки регионов в сфере общественного транспорта следует привязать к оценкам со стороны пассажиров. Об этом заявил замминистра транспорта Алексей Шило.

«Мы предложили подходы, при которых меры, в том числе и федеральной поддержки, будут увязаны с тем, какую оценку дают наши граждане работе общественного транспорта», — сказал господин Шило (цитата по «Интерфакс»). Подход был предложен на заседании Госсовета 10 августа, добавил он.

Критериями оценки могут стать надежность перевозок, качество подвижного состава, регулярность движения и охват маршрутной сети. Алексей Шило добавил, что сейчас обновляется транспортная стратегия РФ. Впервые документ формируется не по отраслевому принципу, а как «взгляд пассажира» и грузоотправителя.

В начале августа Минтранс предложил изменить подход к формированию стоимости проезда в общественном транспорте в регионах. Механизм предполагает переход отрасли на контрактную модель — региональные или городские власти будут выступать заказчиками перевозок.