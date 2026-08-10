В Минтрансе предложили регионам регулировать тарифы на общественный транспорт

Минтранс России предлагает изменить подход к формированию стоимости проезда в общественном транспорте в регионах. Об этом глава ведомства Андрей Никитин рассказал на заседании президиума Госсовета, которое провел президент Владимир Путин.

«Исторически общественный транспорт в регионах финансируется по остаточному принципу. Результат — большое количество маршрутов с нерегулируемыми тарифами. Перевозчик сам определяет стоимость проезда», — уточнил господин Никитин.

Предлагаемый Минтрансом механизм предполагает переход отрасли на контрактную модель. При ней региональные или городские власти будут выступать заказчиками перевозок.

На заседании Владимир Путин отметил необходимость обеспечить безопасность и доступность поездок на общественном транспорте. Важно, чтобы он ходил по расписанию и работал во всех типах населенных пунктов.

Также президент призвал больше использовать искусственный интеллект (ИИ) для повышения эффективности общественного транспорта. По его словам, технологию можно применять для оптимизации расписания и маршрутных сетей, а также прогнозирования спроса.